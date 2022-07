Oposição na Câmara de Epitaciolândia é contra o prefeito Sérgio Lopes trabalhar, aprovaram 1% no orçamento e foram contra o projeto de complementação

O atual prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, está enfrentando grandes problemas para realizar melhorias que a cidade tanto precisa. Isto por quê, os vereadores de oposição do município, sobretudo o presidente da Câmara municipal, Diojino Guimarães, engessaram o orçamento, permitindo que o prefeito trabalhe com apenas 1% no Orçamento anual.

Ocorre que as cobranças por parte dos próprios vereadores não param de chegar, as necessidades de Epitaciolândia não param de crescer e quando o Poder Executivo envia um projeto de abertura para crédito adicional, ou seja, mais recursos para realizar os trabalhos, os vereadores de oposição (que são maioria), não aprovam com justificativas nada convincentes.

O fato de os vereadores aprovarem apenas 1% do orçamento, faz com que a atual gestão precise ficar mendigando na porta do Poder Legislativo, liberação de recursos para que ações possam acontecer. Diante disto, não parece legítimo quando os vereadores dizem que estão defendendo os interesses da população, muito pelo contrário, quando se defende realmente os interesses da população, se faz necessário deixar de lado a politicagem e ter a humildade de formar união quando for necessário.

Mas a realidade na política de Epitaciolândia é outra totalmente diferente, parte dos parlamentares colocam as diferenças politicas na frente da necessidade da população, e ainda ficam descontentes quando suas reivindicações não são atendidas.