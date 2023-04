“Oportunismo da prefeita Fernanda Hassem, que se aproveitou da desgraça alheia para promover a sua imagem politicamente”, diz vereadora

Veja o Vídeo:

A vereadora do município de Brasileia, Neiva Badotti, fez algumas críticas sobre o que ela considerou como oportunismo por parte da prefeita do município, Fernanda Hassem, que teria se aproveitado da desgraça alheia para promover a sua imagem politicamente.

A parlamentar repudiou tal atitude da gestão, pela exposição da fragilidade das pessoas em rede social, onde para poder receber uma cesta básica, um peixe, um kit de limpeza… tinha que fazer a foto. Badotti afirmou que presenciou uma equipe da prefeitura fazendo entrega para um idoso e no mesmo momento já tiraram a foto, quando perceberam a presença da vereadora, afirmaram que não iria ser publicado nas redes sociais.

“Ora não vai, é vergonhoso o que a gente assistiu mídia paga com dinheiro público. Se utilizar da fragilidade em que as pessoas estavam passando pra fazer isso?! Não foi só a mídia paga com dinheiro público, tudo que foi entregue neste município para essas famílias, vieram recursos do governo federal, do governo do estado, dos empresários que tanto ajudaram que tanto contribuíram, Brasileia se deu as mãos, todos ajudaram de alguma maneiro, a diferença é que não precisaram expor em rede social. Algumas famílias sequer recebeu as ajudas compradas com dinheiro público, outras pessoas, de ramais, por ser amigos do poder receberam sacolões e colchões enquanto que quem precisava de verdade, sequer recebeu a visita do poder público”, disse.

Neiva destacou ainda que a maior fraude que o município de Brasileia já viu é a má gestão da prefeita Fernanda Hassem. “Essa gestão é uma fraude”.

Outro tema que Neiva abordou foi a educação do município, que sob o comando da secretária Francisca, têm ido de mau a pior. Neiva foi convidada por mães para comparecer a creche municipal e afirma que chegando lá, viu a falta de respeito, a falta de respeito, a falta de planejamento, a falta de responsabilidade… Uma tremenda falta de respeito com as pessoas, com as mães que precisam trabalhar, que precisam deixar seus filhos lá na creche e lá me foi repassado que não tem previsão de iniciar o ano letivo.

“É vergonhoso, e não adianta colocar a culpa na enchente, não, porque já temos tempo de ter se tomado alguma providência a esse respeito. As mães me passaram que a creche precisa passar por uma desinfecção, mas R$ 6 milhões não daria para comprar o material e fazer essa desinfecção?! Onde foi parar os R$ 6 milhões?”, questionou.

Fazendo uma conta rápida, esse dinheiro daria para as seguintes despesas:

Colchão casal

2.500 unidade X R$ 550,00 R$ 1.375.000,00

Colchão solteiro

7.000 unidade X R$ 250,00 R$1.750.000,00

Sacolão

15.000 unidade X R$ 85,00 R$ 1.275.000,00

Kit limpeza

5.000 unidade X R$ 180,00 R$ 900.000,00

Marmitex

15.000 unidade X R$ 40,00 R$ 600.000,00

Água mineral – Galão 20 Litros

40.000 unidade X R $ 6,00 R$ 240.000,00

E o restante do dinheiro daria para comprar 3.285 unidades de óleo de peroba para limpar a cara de muitos carniceiros e aproveitadores que usam das fragilidades das pessoas para se promoverem.

Outra situação que a vereadora Neiva abordou foi o fato em uma determinada escola ele encontrou somente a equipe gestora, pois os demais servidores haviam sido realocados para outras escolas, a parlamentar também questionou onde foram parar os demais servidores , pois recentemente houve um concurso (que segundo ela foi fraudado) mas houve.

“Será que não dá para contratar, as pessoas do concurso e botar todas as escolas para funcionar? lembrando também que quase todas as escolas estão sem porteiro. Então tudo isso mostra que tudo o que foi falado aqui nesta tribuna pela secretária de educação deste município era mentira”, disse.

