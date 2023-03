Operação Fata Morgana: Polícia Federal cumpre 19 mandados expedidos pela Justiça Estadual contra suposta Organização Criminosa suspeita de fraude no governo de Gladson Cameli

Virou uma novela mexicana as reclamações de atraso no pagamento de salário dos trabalhadores terceirizados, que prestam serviços nas mais diversas secretarias do governo Gladson Cameli (PP).

Um trabalhador que presta serviços na JWC, empresa do empresário Jebert Nascimento, aliado e sócio do deputado estadual Fagner Calegario (Podemos), fez um desabafo e pediu para ter sua identidade preservada.

Segundo o trabalhador que presta serviços na educação, a empresa era para ter depositado os vencimentos de fevereiro até dia 5 de março; mas até agora não se tem nem notícias.

“Estamos todos apreensivos, pois sempre pagavam até dia cinco do mês seguinte, mas depois que as eleições acabaram estão só nos humilhando. Temos contas para pagar, nos planejamos assim como os servidores efetivos que tem o anúncio de pagamento feito pelo próprio Governador. Queríamos que o Gladson, os deputados donos dessas empresas, nos tratassem bem como foi na campanha”, desabafa o servente de uma escola em Cruzeiro do Sul.

A empresa JWC, assim como Red Pontes, VIP, Tec News e outras, são alvos de constantes reclamações de seus empregados. Tentamos contato com o empresário Jebert Nascimento, proprietário da empresa JWC, mas até o fechamento da matéria não obtivemos resposta.

