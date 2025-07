“Óleo de peroba para passar na cara de pau desse prefeito mentiroso”, diz Eber após Bocalom sabotar R$ 40 milhões em emendas de Petecão

Sentença aponta fraude, promoção pessoal e desvio de finalidade em repasses milionários via emendas do senador acreano – Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

O senador Márcio Bittar (PL/AC) está no centro de uma decisão judicial que escancara o uso indevido de emendas parlamentares com fins políticos e eleitorais. A Justiça Federal do Acre, acatando pedido do Ministério Público Federal (MPF), determinou o bloqueio de mais de R$ 15 milhões em recursos federais destinados à Santa Casa da Amazônia e à Santa Casa de Rio Branco, apontando fraudes estruturadas para burlar a fiscalização pública.

A ação civil pública revela que as instituições hospitalares — ligadas ao mesmo gestor, José Aleksandro da Silva — foram usadas como fachada para encobrir impedimentos legais, dívidas e irregularidades da Santa Casa de Rio Branco, cuja situação fiscal e jurídica inviabiliza qualquer repasse de dinheiro público.

Segundo a decisão da juíza Luzia Farias da Silva Mendonça, a Santa Casa da Amazônia foi reativada unicamente para escapar das restrições legais impostas à entidade original, operando de forma idêntica, no mesmo endereço e sob o mesmo comando. Trata-se, conforme a sentença, de uma “manobra de desvio de finalidade e confusão patrimonial”, com claros indícios de má-fé.

Verba pública, promoção pessoal

A sentença vai além da fraude contábil e patrimonial. Ela denuncia abertamente o uso de recursos públicos para promoção pessoal de figuras políticas, especialmente do senador Márcio Bittar e de sua ex-esposa, Márcia Bittar (Solidariedade/AC).

Placas de homenagem com seus nomes e imagens foram instaladas dentro da unidade hospitalar, contrariando frontalmente o artigo 37 da Constituição Federal, que veda a utilização de recursos públicos para qualquer forma de propaganda pessoal. Em uma das placas, lê-se um texto enaltecendo o senador como “salvador de vidas” e prometendo que sua imagem estará “em cada ambiente de atendimento” do hospital.

“É inadmissível que o recurso público, oriundo do orçamento da União, seja utilizado para erguer monumentos de bajulação a políticos em pleno ano pré-eleitoral”, afirmou um integrante do MPF que atua no caso. A Justiça entendeu que a homenagem não foi simbólica ou institucional, mas sim parte de um esquema de autopromoção financiado com dinheiro do SUS.

Senador blindado até aqui

Apesar da gravidade das acusações, Márcio Bittar não figura como réu no processo, o que gerou críticas de setores jurídicos e da sociedade civil. A própria Santa Casa da Amazônia pediu a inclusão do senador no polo passivo da ação, reconhecendo que os recursos obtidos por emenda de sua autoria estão no centro do escândalo.

O MPF aponta que a destinação de R$ 126 milhões em emendas para uma única instituição — com histórico de irregularidades e sob controle de um gestor já condenado por improbidade — fere os princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência na administração pública. Segundo a ação, outros hospitais e unidades de saúde em situação regular ficaram sem recursos por não estarem atrelados a figuras politicamente convenientes.

Decisão judicial e próximos passos

A Justiça determinou que a União cancele os empenhos já emitidos para a Santa Casa da Amazônia, suspenda a análise de novas propostas e interrompa qualquer possibilidade de novos repasses, enquanto perdurarem os impedimentos legais.

Ainda de acordo com a decisão, os recursos repassados estariam sendo usados para reformar o prédio da Santa Casa de Rio Branco, entidade formalmente impedida de operar com recursos públicos. Trata-se, nas palavras da magistrada, de um caso clássico de fraude contra credores e contra o próprio erário.

O Estado do Acre foi excluído do processo por não ter efetuado nenhum repasse, e a União, que inicialmente figurava como ré, passou para o polo ativo, apoiando as medidas de suspensão e cancelamento dos empenhos.

O caso segue em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), e o MPF já manifestou intenção de aprofundar as investigações, o que pode abrir caminho para responsabilização direta do senador Márcio Bittar.

Clique no Link abaixo e veja a decisão:

Tribunal Regional Federal da 1ª Região