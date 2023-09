Oitava viagem de Gladson Cameli ao Estados Unidos e sem um retorno para o Acre, enquanto o povo amarga uma das piores administrações do século 21

Virou rotina o governador do Acre, Gladson Cameli, PP, viajar para o Estados Unidos da América as custas do povo sem trazer nada de bom para o estado, apenas dando prejuízos.

Enquanto o verão chega ao seu final, o governo não deu a devida importância e não licitou as tão prometidas grandes obras, mostrando a fragilidade de sua equipe técnica e fazendo com que o povo sinta a falta de oportunidade e siga indo embora do estado a procura de oportunidades em outros estados.

Enquanto isso, Gladson levou mais uma comitiva para a cúpula do clima em Nova York. Além dele, Gladson levou a reboque o secretário de governo, Alysson Bestene, a secretaria de comunicação Nayara Lessa, o presidente do IMAC, André Hassem e a secretária de Meio Ambiente.

A pergunta fica no ar: “O que chegou no Acre fruto de uma dessas viagens luxuosas do governador ao exterior?” A resposta: é nenhuma, porque o objetivo é apenas viajar no “0800” aos locais mais chiques do planeta, tudo pago pelo dinheiro do povo acreano.

Quanto será que vai ser gasto do cofre público para bancar essa turma de secretariado para acompanhar o governador Gladson Cameli em suas viagens a Nova York? enquanto o povo do Acre amarga uma das piores administração do século 21.

A foto é do governador sentado na calçada de uma das regiões mais caras do mundo, Manhattan. O gestor aparenta preocupação, mas com que? Com a quebradeira no Acre certamente não é.

Já está no quinto ano de uma desastrosa governança, fruto da incompetências de muitos, e pelo andar da carruagem Gladson continuará fazendo muitas viagens só para o exterior, até concluir seu mandato, bancado pelo dinheiro público e com boas diárias.