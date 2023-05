“Obra de R$ 5 milhões da construção do complexo esportivo se tornou uma vergonha na administração de Zequinha Lima”, diz ex-deputada Jéssica Sales

Ex-deputada federal Jéssica Sales e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

A ex-deputada federal Jéssica Sales está voltando ao cenário político acreano já causando nervosismo em alguns políticos do juruá. A ex-parlamentar iniciou um quadro em suas redes sociais denominado de “Se é pra falar, fala ai Jéssica”, onde mostra a realidade do que aconteceu com uma emenda de sua autoria destinada para a cidade de Cruzeiro do Sul.

Jéssica afirma que no final de 2016, no seu primeiro mandato, ano em que seu pai era prefeito da cidade, ela destinou uma emenda no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para a construção de um complexo esportivo em Cruzeiro do sul para atender os desportistas da região do Juruá e sediar grandes eventos esportivos, mas no final de 2016 houve a eleição e a chapa majoritária há época eleita (Ilderlei Cordeiro – prefeito, e Zequinha Lima – Vice prefeito) ficou responsável de executar a obra.

Passou-se a gestão do ex-prefeito Ilderley Cordeiro e só em 2023 foi construída esta tão esperada obra, já na gestão do prefeito Zequinha Lima (vice de Ilderlei na gestão passada), mas com o montante que foi destinado a obra se tornou uma vergonha. Com R$ 5.000.000,00 a expectativa era de que fosse realizado uma obra grande e bem elaborada, mas a realidade é outra, a obra que deveria ser um espaço equipado na verdade se resume em campo de futebol, pista para ciclismos e um grande espaço aberto, inacreditavelmente, o que leva a crer que pode ser uma obra superfaturada na gestão de Zequinha Lima.

A administração do prefeito Zequinha está sob suspeitas desde que a Polícia Federal realizou algumas operações para investigar a prática de atos ilícitos na administração pública. Jéssica já avisou que irá fiscalizar todas as obras provenientes de seus recursos.

Veja o vídeo: