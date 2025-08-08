O senhor abraçou o Acre como ninguém”, diz Jorge Viana em discurso ao lado de Lula durante evento que marca nova fase de desenvolvimento para o Acre

Jorge Viana acompanha Lula em missão ao Acre e faz discurso emocionado destacando trajetória política e investimentos históricos no estado

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, participou nesta sexta-feira (8) de uma importante agenda institucional no Acre ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o evento, que contou com a presença de autoridades, movimentos sociais, indígenas, empresários e produtores, Lula anunciou um amplo pacote de investimentos federais para o estado.

Jorge Viana foi um dos principais oradores do ato e emocionou o público ao relembrar sua trajetória política e pessoal ao lado do presidente Lula, com quem mantém uma relação de amizade há mais de quatro décadas.

“Amigas, é um prazer estar aqui. Eu sei que cada um aqui gostaria de dar um abraço no presidente. Mas esse também é um momento de muito calor humano. O presidente foi recebido por velhos amigos e por autoridades do estado. Temos aqui uma representação ampla de quem trabalha pelo desenvolvimento do Acre”, iniciou Viana, sendo aplaudido.

Em um discurso com forte carga emocional, o ex-governador do Acre destacou que Lula sempre teve um olhar especial pelo estado, desde antes de assumir a presidência.

“O Acre não é um estado qualquer para o presidente Lula. Foi aqui que ele veio ser solidário com os trabalhadores ao lado de Wilson Pinheiro. Foi aqui também, após o assassinato de Chico Mendes, que ele veio nos abraçar. Nós choramos juntos naquele velório, em dezembro de 1988.”

Viana também fez um resgate histórico das obras estruturantes realizadas no Acre durante os governos petistas, como a pavimentação da BR-364, a expansão da energia elétrica por meio do programa Luz para Todos, a construção dos Institutos Federais de Educação, dos hospitais regionais e da ponte Brasil-Peru.

“O senhor ligou energia na casa do seringueiro, do agricultor e do fazendeiro. Foram mais de 40 mil ligações de energia, tirando a escuridão do interior. O senhor fez a BR-364, ligou o Brasil com a Bolívia, com o Peru, e implantou institutos federais que hoje formam nossos jovens. Tudo isso com amor pelo povo acreano”, frisou.

Em tom crítico, Jorge também comparou a postura de Lula com a de outros ex-presidentes que passaram pelo estado:

“Eu já vi político vir aqui com um tripé dizer que ia metralhar quem pensasse diferente. Vi presidente ensinar criança a atirar. Mas o senhor, Lula, vem aqui pra abraçar os doentes, cuidar dos que mais precisam e oferecer soluções. É isso que nos faz acreditar na política.”

Viana ainda relatou o orgulho que sente por continuar trabalhando pelo Acre na presidência da ApexBrasil, e destacou o crescimento das exportações do estado como reflexo da política pública de incentivo à produção local:

“Quando assumi o governo, o Acre exportava US$ 800 mil por ano. Ao final do meu mandato, já eram US$ 17 milhões. Em 2024, alcançamos US$ 87 milhões. E este ano, já são quase US$ 60 milhões até junho. Com fé em Deus e apoio do presidente, seremos o estado com o maior crescimento nas exportações em 2025.”

Principais anúncios do Governo Federal no Acre:

1. Recuperação da BR-364

Investimento de R$ 870,9 milhões para recuperar quatro trechos da rodovia.

Mais de 12 mil empregos diretos e indiretos devem ser gerados.

Cerca de 500 mil pessoas serão beneficiadas.

2. Programa Luz para Todos

Serão aplicados R$ 252 milhões para levar energia elétrica a 6 mil famílias em áreas isoladas.

3. Educação

O Instituto Federal do Acre (Ifac) receberá R$ 33,5 milhões, incluindo a construção de um novo campus em Feijó.

O Novo PAC vai destinar R$ 304,6 milhões para construção de creches, escolas e compra de ônibus escolares.

4. Regularização Fundiária

Criação de 3 novos assentamentos rurais.

Entrega de 977 Contratos de Concessão de Uso (CCUs) e 145 títulos de propriedade.

Anúncio de novos créditos rurais.

5. Meio Ambiente – Fundo Amazônia

R$ 46,6 milhões serão aplicados em projetos de restauração ecológica e acesso à água potável.

Desde 2023, o Acre já recebeu R$ 155 milhões do Fundo Amazônia, totalizando R$ 260,8 milhões.

6. Bolsa Verde e fiscalização

Desde a retomada do programa, 3.033 famílias foram beneficiadas, com repasses de R$ 5,3 milhões.

Entre janeiro e julho de 2025, houve aumento de 194% nos autos de infração do Ibama e redução de 98% nas áreas queimadas, comparado ao mesmo período de 2024.

Um Estado unido para receber Lula

Jorge Viana finalizou sua fala agradecendo o gesto de união das forças políticas locais, independente de partido ou ideologia: