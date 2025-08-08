Política Destaque
O senhor abraçou o Acre como ninguém”, diz Jorge Viana em discurso ao lado de Lula durante evento que marca nova fase de desenvolvimento para o Acre
Política Destaque
Jorge Viana acompanha Lula em missão ao Acre e faz discurso emocionado destacando trajetória política e investimentos históricos no estado
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, participou nesta sexta-feira (8) de uma importante agenda institucional no Acre ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o evento, que contou com a presença de autoridades, movimentos sociais, indígenas, empresários e produtores, Lula anunciou um amplo pacote de investimentos federais para o estado.
Jorge Viana foi um dos principais oradores do ato e emocionou o público ao relembrar sua trajetória política e pessoal ao lado do presidente Lula, com quem mantém uma relação de amizade há mais de quatro décadas.
- “Amigas, é um prazer estar aqui. Eu sei que cada um aqui gostaria de dar um abraço no presidente. Mas esse também é um momento de muito calor humano. O presidente foi recebido por velhos amigos e por autoridades do estado. Temos aqui uma representação ampla de quem trabalha pelo desenvolvimento do Acre”, iniciou Viana, sendo aplaudido.
Em um discurso com forte carga emocional, o ex-governador do Acre destacou que Lula sempre teve um olhar especial pelo estado, desde antes de assumir a presidência.
- “O Acre não é um estado qualquer para o presidente Lula. Foi aqui que ele veio ser solidário com os trabalhadores ao lado de Wilson Pinheiro. Foi aqui também, após o assassinato de Chico Mendes, que ele veio nos abraçar. Nós choramos juntos naquele velório, em dezembro de 1988.”
Viana também fez um resgate histórico das obras estruturantes realizadas no Acre durante os governos petistas, como a pavimentação da BR-364, a expansão da energia elétrica por meio do programa Luz para Todos, a construção dos Institutos Federais de Educação, dos hospitais regionais e da ponte Brasil-Peru.
- “O senhor ligou energia na casa do seringueiro, do agricultor e do fazendeiro. Foram mais de 40 mil ligações de energia, tirando a escuridão do interior. O senhor fez a BR-364, ligou o Brasil com a Bolívia, com o Peru, e implantou institutos federais que hoje formam nossos jovens. Tudo isso com amor pelo povo acreano”, frisou.
Em tom crítico, Jorge também comparou a postura de Lula com a de outros ex-presidentes que passaram pelo estado:
“Eu já vi político vir aqui com um tripé dizer que ia metralhar quem pensasse diferente. Vi presidente ensinar criança a atirar. Mas o senhor, Lula, vem aqui pra abraçar os doentes, cuidar dos que mais precisam e oferecer soluções. É isso que nos faz acreditar na política.”
Viana ainda relatou o orgulho que sente por continuar trabalhando pelo Acre na presidência da ApexBrasil, e destacou o crescimento das exportações do estado como reflexo da política pública de incentivo à produção local:
“Quando assumi o governo, o Acre exportava US$ 800 mil por ano. Ao final do meu mandato, já eram US$ 17 milhões. Em 2024, alcançamos US$ 87 milhões. E este ano, já são quase US$ 60 milhões até junho. Com fé em Deus e apoio do presidente, seremos o estado com o maior crescimento nas exportações em 2025.”
Principais anúncios do Governo Federal no Acre:
1. Recuperação da BR-364
Investimento de R$ 870,9 milhões para recuperar quatro trechos da rodovia.
- Mais de 12 mil empregos diretos e indiretos devem ser gerados.
- Cerca de 500 mil pessoas serão beneficiadas.
2. Programa Luz para Todos
- Serão aplicados R$ 252 milhões para levar energia elétrica a 6 mil famílias em áreas isoladas.
3. Educação
- O Instituto Federal do Acre (Ifac) receberá R$ 33,5 milhões, incluindo a construção de um novo campus em Feijó.
- O Novo PAC vai destinar R$ 304,6 milhões para construção de creches, escolas e compra de ônibus escolares.
4. Regularização Fundiária
- Criação de 3 novos assentamentos rurais.
- Entrega de 977 Contratos de Concessão de Uso (CCUs) e 145 títulos de propriedade.
- Anúncio de novos créditos rurais.
5. Meio Ambiente – Fundo Amazônia
- R$ 46,6 milhões serão aplicados em projetos de restauração ecológica e acesso à água potável.
- Desde 2023, o Acre já recebeu R$ 155 milhões do Fundo Amazônia, totalizando R$ 260,8 milhões.
6. Bolsa Verde e fiscalização
- Desde a retomada do programa, 3.033 famílias foram beneficiadas, com repasses de R$ 5,3 milhões.
- Entre janeiro e julho de 2025, houve aumento de 194% nos autos de infração do Ibama e redução de 98% nas áreas queimadas, comparado ao mesmo período de 2024.
Um Estado unido para receber Lula
Jorge Viana finalizou sua fala agradecendo o gesto de união das forças políticas locais, independente de partido ou ideologia:
- “Hoje, de alguma forma, o Acre se uniu para receber o presidente. Isso é civilidade, é maturidade. Não estamos aqui para tirar diferença com ninguém. Estamos aqui porque acreditamos que o presidente Lula representa estabilidade, paz, desenvolvimento e humanidade.”
Política Destaque
Lula desmente Bocalom e diz que prefeito mente ao afirmar que não foi convidado para evento oficial no Acre: “Se disserem isso, é mentira”
Presidente responde declarações do prefeito de Rio Branco e afirma que sempre convida autoridades locais, independentemente de partido
Durante agenda oficial no Acre nesta sexta-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu publicamente às declarações do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), que alegou não ter sido convidado para participar do ato institucional realizado na capital.
Em tom firme, Lula desmentiu a acusação e reforçou que, em todas as cidades que visita, prefeitos e governadores são formalmente convidados, com direito a participação no evento e uso da palavra, independentemente de filiação partidária.
“O que não pode é um prefeito mentir e dizer que não foi convidado. E a gente prova. Não tem como eu ir a qualquer cidade ou estado sem convidar o governador e o prefeito. Eles são convidados pelo ministro da área, pelo meu chefe de gabinete. E têm, inclusive, direito à palavra. É assim que eu faço”, afirmou Lula diante do público presente.
A fala do presidente foi uma resposta direta à ausência de Bocalom no evento e às críticas do prefeito à organização da agenda presidencial em Rio Branco. Lula classificou as declarações como desnecessárias e infundadas.
“Se vocês ouvirem alguém dizer que o Lula foi na cidade e não convidou o prefeito, pode dizer que é mentira. Eu não sou de falar por trás. Eu gosto de falar com quem quer ouvir. Eu não falo mal de ninguém, trato todo mundo com respeito. É assim que eu quero cuidar do meu querido Acre”, completou.
Contexto
A declaração de Lula ocorre em meio a sua visita ao Acre, onde anunciou mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos para o estado em áreas como infraestrutura, energia, educação e meio ambiente. O evento contou com a presença de ministros, parlamentares e lideranças locais.
A ausência do prefeito de Rio Branco no evento gerou repercussão, sobretudo após ele declarar à imprensa que não teria sido convidado pela organização do governo federal.
Lula aproveitou a oportunidade para reafirmar seu compromisso com o respeito institucional, defendendo a convivência democrática entre diferentes forças políticas:
“Eu quero tratar todo mundo com respeito. E espero o mesmo de volta. Eu fui eleito para governar para todos — quem votou em mim e quem não votou também. O que o Brasil precisa é de paz, união e trabalho.”
Mais de R$ 5 milhões em emendas do senador Alan Rick impulsionam a produção rural em Senador Guiomard
Maria Antônia agradece a Lula por investimentos no Acre, incluindo a ponte de Rodrigues Alves e o apoio à Colônia Souza Araújo
Governo Lula anuncia novas etapas do Luz para Todos no Acre e reforça compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia
Lula desmente Bocalom e diz que prefeito mente ao afirmar que não foi convidado para evento oficial no Acre: “Se disserem isso, é mentira”
Presidente Lula desafia oposição: “Alguém me diz quantas obras Bolsonaro fez no Acre, a não ser trazer ódio”
POLÍTICA
Governo Lula anuncia novas etapas do Luz para Todos no Acre e reforça compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia
Governo reforça que nenhum brasileiro será deixado para trás e destaca ações do Novo PAC voltadas à justiça social e...
Presidente Lula desafia oposição: “Alguém me diz quantas obras Bolsonaro fez no Acre, a não ser trazer ódio”
Durante sua agenda no Acre, o presidente Lula propõe reflexão sobre o legado do ex-presidente Bolsonaro e destaca união pela...
No Acre, presidente Lula pede ao senador Sérgio Petecão que não assine pedido de impeachment de Alexandre de Moraes
Durante visita oficial ao estado, Lula faz apelo ao senador acreano para não apoiar ofensiva bolsonarista contra o STF. Durante...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada...
CONCURSO
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Curso sobre Emenda PIX capacita gestores públicos para execução de emendas de transferência especial
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) por meio da Escola de Contas, realiza, nesta sexta-feira, 11 de...
ESPORTE
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
Cruzeiro do Sul homenageia time de futsal de escola rural que vai representar o município na etapa dos Jogos Escolares
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta segunda-feira,28, uma homenagem especial à equipe feminina de futsal da...
Desafio, Natureza e Superação: Bike Adventure percorre 135 km entre Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri
Adrenalina, superação e contato com a natureza no Alto Acre, marcou neste domingo (27), o encontro entre ciclistas da região...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
“Gladson Cameli pode ter nomeado ex-esposo da namorada sem saber quem era; pedido teria partido de Karol Queiroz”, diz Casa Rosada
-
Política Destaque6 dias atrás
De favorito a risco de derrota: a queda vertiginosa de Gladson Cameli nas pesquisas para o Senado e a reviravolta que embaralha a disputa no Acre
-
Política Destaque6 dias atrás
Gladson Cameli aparece em vídeo “maguassado” no Rodeio da Expoacre e gera revolta e críticas: “Governador mais vergonhoso do Acre”
-
Política Destaque3 dias atrás
Governo de Gladson Cameli vai gastar quase R$ 1 milhão com empresa de refrigeração para atender Secretaria de Comunicação