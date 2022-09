“O que Gladson fez pro povo do Acre? Foi o maior erro, esse vagab*nd*. Eu tenho nojo de falar desse governador!!”, diz Candeias em áudio

Maria das Candeias que é subtenente da Policia Militar do Acre e o Governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução / Facebook Candeias l Arte Alemão Monteiro

Uma internauta identificada como Maria das Candeias que é subtenente da Policia Militar do Acre, fez um importante desabafo a respeito da decepção que o governador Gladson Cameli é para o estado e sobre o cenário político, onde a mesma sai em defesa e reconhece o grande e importante trabalho desenvolvido pelo ex-governador Jorge Viana anos atrás.

Enquanto discute com um apoiador de Gladson Cameli, a subtenente Candeias relembra os inúmeros escândalos de corrupção que vem acontecendo durante a má gestão de Gladson, dentre esses escândalos estão: a merenda escolar, o caso dos computadores, livros que era adquirido de graça e estavam usando para desviar dinheiro público e muitos outros.

No mesmo áudio, a PM questiona o que Gladson Cameli fez para o Acre com os muitos bilhões que vieram para o estado no período da pandemia e completa relembrando os escândalos que aconteceram na época em que Jorge assumiu o governo do estado pela primeira vez, pois naquele momento só se ouvia falar do escândalo boca de lobo, contas Flávio Nogueira (em que o deputado federal Flaviano Melo era um dos envolvidos), falência do Banacre, funcionários fantasmas no estado que faziam, segundo Candeias, 15 anos que moravam fora do estado e há suspeitas de que teve pessoas que se aposentaram sem nem mesmo morar no Acre, estavam apenas a disposição para receber o dinheiro e foi Jorge Viana quem colocou ordem na casa e acabou com o que Candeias considerou como patifaria.

A subtenente fala ainda da diferença entre os irmãos Viana (ambos foram governadores do Acre) e gestões completamente diferentes, o que é inaceitável é querer atribuir a incompetência de um para o outro e enfatiza que Jorge Viana é um ótimo governador, inclusive o PCCR que a Policia Militar tem hoje é graças a organização que Jorge fez no governo.

Candeias cita também que essa narrativa de rotular o cenário político dizendo que se não apoia Gladson é porque apoia Jorge, não funciona.

“Gladson não tem moral, quantas crianças não foram assassinadas o quê que esse vagabnd, faz?! Quantos e quantos secretários aí que foram exonerados por incompetência e ele só tira de um cargo e coloca em outro cargo, a mesma coisa que ele faz com o marido da vice dele, né?! O cara um arasmo de corrupção, mas ele tem atração fatal por quem não presta. remaneja o cara incompetente mas não deixa de dar o dinheiro que o povo acreano morreu para esses cabras sem vergonha, oportunistas que hoje são candidatos, levantando bandeiras de quê? O que foi que Gladson Cameli fez pro povo do Acre? Foi o maior erro usar esse cidadão como a galinha dos ovos de ouro, isso é fato. Um irresponsável, um inconsequente, esse cara bate na cara da sociedade acreana todos os dias; Estava lá no grupo Nordeste, o que foi que aconteceu? o quê que foi descoberto? Por que se meteu sabendo que só tinha bandido aí hoje bate nos peitos, a que o cara (Gladson) trouxe vacina, mentira! Não tem moral, é um assassino tanto quanto qualquer um que vocês condenarem da esquerda aqui. Eu tenho nojo de falar desse governador atual, nojo!!”, concluiu Candeias em áudio.

Ouça o áudio:

Ouça o áudio:

Ouça o áudio:

Ouça o áudio:

Veja o Vídeo: