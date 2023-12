O Natal foi amargo para milhares de terceirizados que trabalharam e não receberam seus salários no governo de Gladson Cameli

Governador do Acre, Gladson Cameli – Foto: Facebbok Gladson Cameli

(CNN) – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, permitiu que o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), participe das festividades de Natal e Ano Novo ao lado de seus dois irmãos.

A autorização vale a partir deste sábado (23) e vai até 1º de janeiro de 2024.

A decisão segue um parecer favorável do Ministério Público Federal (MPF) e flexibiliza medidas judiciais impostas contra o governador e seus irmãos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em março, que impedia que eles entrassem em contato.

Gladson Cameli, seus dois irmãos, Eládio Cameli Júnior e Gledson Cameli, e outras dez pessoas foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no final de novembro pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude a licitação.

Os investigadores identificaram contratos assinados nos últimos anos pelo governo do Acre com suspeitas de fraude ou direcionamento. O prejuízo estimado é de R$ 11,7 milhões aos cofres públicos.

Segundo a denúncia, Cameli comandou um esquema de fraude de licitações, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro por meio de contratação fraudulenta de empresas.

Contato

A proibição de que o governador do Acre tivesse contato com seus irmãos e seu pai foi imposta em março, na terceira fase da Operação Ptolomeu III, que apurou suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o governador.

Em junho, o STJ flexibilizou parcialmente a medida para autorizar o contato de Gladson com seu pai, diagnosticado com câncer.

A defesa do governador fez novo pedido para derrubar temporariamente as restrições. Em manifestação enviada em 19 de dezembro, o MPF concordou com a flexibilização para o período de Natal e Ano Novo.

O parecer foi assinado pelo vice-procurador-geral Hindenburgo Chateaubriand. Para ele, a flexibilização é excepcional e tem prazo determinado.

Para ele, as medidas cautelares impostas contra Camelo “são contemporâneas, necessárias e adequadas para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante de caso de notória e concreta complexidade”.

“Todavia, quanto à específica cautelar de proibição de contato, não há óbice para que GLADSON DE LIMA CAMELI participe, entre os dias 23 / 12 / 2023 e 01 / 01 / 2024 das festividades de Natal e Ano Novo ao lado de ELÁDIO CAMELI JÚNIOR e GLEDSON CAMELI, seus irmãos. A flexibilização desta medida é excepcional e tem prazo certo para encerrar”, afirmou.

Denúncia

Em 14 de dezembro, a Corte Especial do STJ decidiu separar a denúncia contra Cameli e as outras doze pessoas.

A acusação contra o governador será analisada no STJ e os demais investigados na primeira instância, já que não têm foro por prerrogativa de função.

O julgamento sobre recebimento ou não da denúncia deve ser feito em fevereiro de 2024, depois do fim do recesso no Judiciário.

Na denúncia, a PGR pediu o afastamento de Cameli do cargo de governador.

A PGR denunciou o governador pelos crimes de dispensa indevida de licitação, peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A defesa de Cameli nega qualquer ilegalidade, afirma que as obras foram todas executadas e entregues e considera o pedido de afastamento proposto pela PGR uma afronta ao mandato conferido pelos eleitores do Acre.

Os advogados do governador classificam o pedido de afastamento feito pela PGR como “arbitrário e absurdo”.

“Não há nenhum fato novo que justifique esse pedido de afastamento. Ele decorre de um outro pedido que já tinha sido indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça. E além de tudo, ele foi feito na vacância do cargo de procurador-geral da República”, diz a defesa em nota.

Os advogados sustentam ainda que “toda a investigação é toda ilegal” e que a operação que mirou o governador feita pela Polícia Federal de Cruzeiro do Sul não tinha competência para investigá-lo. Além disso, cita que houve a quebra de sigilo do filho do governador de sete anos.