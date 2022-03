O governador não tem conhecimento, ele diz uma coisa agora e depois alguém tem que desmentir, desabafa deputado da base

O deputado estadual Daniel Zen (PT-AC) usou a tribuna da Aleac, na sessão desta terça-feira (08/03) para repudiar a fala do governador Gladson Cameli (PP-AC), por ocasião da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a construção da chamada Ponte da Sibéria, que pretende interligar o primeiro ao segundo distrito na cidade de Xapuri.

Na cerimônia, ocorrida no sábado, 06/03, o governador teria dito que “usaria uma saia” caso não cumprisse com a promessa de inaugurar a ponte no ano de 2023.

“O governador cometeu dois equívocos: o primeiro, ao contar que já está reeleito e que estará governador em 2023. O segundo porque, as vésperas do Dia da Mulher, utilizou da mesma forma sexista e repugnante que o deputado Arthur do Val, de São Paulo, ao se referir às mulheres refugiadas da Guerra na Ucrânia. Foi um soco no estômago das mulheres que integram o governo e sua base de sustentação na Aleac. Foi uma afronta a todas as mulheres de Xapuri, do Acre, do Brasil e do Mundo. Como se usar saias fosse uma característica de quem não tem palavra, de quem não cumpre compromissos, ou seja, como se mulheres, que usam saias, não fossem dignas da confiança, em cuja palavra não podemos confiar”, falou o parlamentar de Oposição.

O deputado citou ainda, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a luta dos Profissionais em Educação, em sua maioria mulheres, mencionando que a categoria está em greve por melhorias salariais e nas condições de trabalho. Segundo o deputado, a Educação conta com recursos assegurados pela Lei do Novo FUNDEB para que tenham implantado o Piso Nacional do Magistério. “O governo está com a faca e o queijo na mão: conta com recursos disponíveis, conta com o amparo da lei, mas, não consegue efetivar o reajuste e nem a implantação do Piso do Magistério. Tá faltando o que?”, indagou o parlamentar.

