O enfraquecimento da Polícia Penal e as péssimas condições de trabalho com um cenário preocupante no governo Gladson Cameli

Governador Gladson e o ex-presidente do Iapen, Arlenilson Cunha – Foto: Diego Gurgel / Secom

Adriano Marques de Almeida – Nos últimos anos, o sistema carcerário brasileiro tem enfrentado uma série de desafios, que vão desde a superlotação e estruturas precárias até locais totalmente insalubres. Além disso, o baixo efetivo de policiais penais e as péssimas condições de trabalho têm contribuído para um cenário preocupante na administração do Governador Gladson Cameli. Neste contexto, surge a pergunta: quem ganha com o enfraquecimento da Polícia Penal?

Uma análise mais aprofundada revela que os principais beneficiados com o caos do sistema carcereiro são as organizações criminosas e os políticos que defendem a terceirização ou privatização de unidades prisionais, garantindo contratos bilionários. Para esses atores, quanto piores forem as condições de trabalho e a remuneração dos policiais penais, mais favorável será para que seus objetivos sejam alcançados.

Organizações criminosas encontram no enfraquecimento da Polícia Penal uma oportunidade de expandir suas atividades ilícitas dentro e fora das prisões. Com estruturas precárias e superlotadas, os presídios tornam-se verdadeiras escolas de crime, onde líderes de facções recrutam novos membros e planejam ações criminosas. A falta de pessoal e a dificuldade em manter a ordem dentro das unidades prisionais facilitam a atuação desses grupos, tornando a tarefa de reabilitação dos detentos ainda mais difícil.

A superlotação é um dos problemas mais graves do sistema carcerário brasileiro. Prisões concebidas para abrigar um número limitado de detentos acabam recebendo uma quantidade muito maior do que a capacidade suporta. Isso gera uma série de consequências negativas, desde a falta de espaço para os presos até a sobrecarga dos policiais penais responsáveis pela segurança e disciplina nas unidades. A superlotação também dificulta a separação entre presos de diferentes níveis de periculosidade, aumentando o risco de conflitos e violência dentro das prisões.

Além disso, as estruturas precárias das unidades prisionais são um problema recorrente. Falta de manutenção adequada, instalações elétricas e hidráulicas deficientes, falta de saneamento básico e infestação de pragas são apenas alguns dos problemas enfrentados pelos policiais penais e pelos detentos. Essas condições insalubres não apenas comprometem a dignidade humana dos presos, mas também colocam em risco a saúde e a segurança de todos que estão envolvidos no sistema carcerário.

Outro aspecto preocupante é o baixo efetivo de policiais penais em relação ao número de detentos. A falta de pessoal resulta em sobrecarga de trabalho, tornando difícil para os policiais penais garantir a segurança e a ordem dentro das unidades prisionais. Além disso, a demanda excessiva de trabalho pode levar à exaustão física e mental dos policiais, afetando sua capacidade de desempenhar suas funções de forma eficiente.

Essa falta de efetivo também tem impacto direto nas condições de trabalho dos policiais penais. Em muitos casos, eles precisam lidar com escalas de trabalho exaustivas, sem descanso adequado e com poucas oportunidades de capacitação e desenvolvimento profissional. Essa realidade afeta não apenas o bem-estar dos policiais penais, mas também a qualidade do serviço prestado e, consequentemente, a segurança das unidades prisionais.

A remuneração dos policiais penais é outro ponto crítico. Quando comparada a outros órgãos de segurança pública, a remuneração oferecida aos policiais penais é consideravelmente menor. Essa discrepância salarial desvaloriza a profissão e desestimula o ingresso de novos profissionais qualificados. Diante desse cenário, muitos policiais penais acabam se sentindo desmotivados e desvalorizados, o que pode comprometer ainda mais a eficiência e a segurança do sistema carcerário. Para reverter essa situação, é essencial que haja investimentos significativos na estrutura das unidades prisionais, no aumento do efetivo de policiais penais e na melhoria das condições de trabalho. Além disso, é fundamental que haja uma revisão das políticas salariais, garantindo uma remuneração condizente com a responsabilidade e os riscos inerentes à profissão.

A valorização da Polícia Penal é uma questão crucial para o bom funcionamento do sistema carcerário. É necessário investir em capacitação e treinamento constantes para esses profissionais, a fim de que possam lidar com as demandas complexas e desafiadoras do ambiente prisional. A formação adequada contribui para melhorar a capacidade de intervenção e atuação dos policiais penais, promovendo uma abordagem mais humana e eficaz no tratamento dos detentos.

Além disso, é preciso fortalecer a integração entre os órgãos de segurança pública e o sistema carcerário. A colaboração e o compartilhamento de informações são fundamentais para combater o crime organizado dentro e fora das prisões. A troca de dados e ações coordenadas entre a Polícia Penal e outras instituições de segurança podem ajudar a identificar e neutralizar redes criminosas, dificultando sua atuação no sistema carcerário.

Uma medida importante para fortalecer a atuação da Polícia Penal e melhorar o sistema carcerário é a realização de concursos públicos para aumentar o efetivo de policiais. É necessário suprir a carência de profissionais e garantir a presença adequada de policiais penais nas unidades prisionais. Além disso, é preciso oferecer condições de trabalho dignas, com estruturas adequadas e equipamentos modernos, proporcionando um ambiente seguro e propício para o cumprimento das penas e a ressocialização dos detentos.

Outro aspecto relevante é a implementação de programas de ressocialização efetivos dentro das prisões. É fundamental oferecer oportunidades de educação, capacitação profissional e acesso a tratamentos de saúde física e mental para os detentos. Investir na reintegração social dos indivíduos encarcerados é uma forma de reduzir a reincidência criminal e promover a reinserção dessas pessoas na sociedade.

Além disso, políticas públicas voltadas para a prevenção do crime e o combate à desigualdade social são essenciais. A criminalidade está diretamente ligada a questões como pobreza, falta de acesso à educação e oportunidades limitadas. Investimentos em educação, geração de emprego e renda, e políticas de inclusão social podem contribuir para reduzir a demanda por vagas no sistema carcerário e fortalecer a segurança pública como um todo.

A participação da sociedade também é fundamental nesse contexto. É importante que a população se envolva ativamente no debate sobre o sistema carcerário, exigindo transparência das autoridades responsáveis. Organizações da sociedade civil, acadêmicos, entidades de direitos humanos e cidadãos em geral podem pressionar por mudanças e acompanhar de perto as políticas públicas relacionadas ao sistema carcerário.

O enfraquecimento da Polícia Penal traz consequências profundas e negativas para a sociedade como um todo. Enquanto organizações criminosas lucram com o caos do sistema carcerário, políticos se beneficiam de contratos bilionários. É fundamental que medidas sejam tomadas para fortalecer a atuação dos policiais penais e garantir um sistema carcerário mais justo, seguro e eficiente. Somente assim poderemos romper o ciclo de violência e oferecer oportunidades para a ressocialização dos detentos.

Com investimentos adequados, valorização profissional e medidas de prevenção, é possível transformar o sistema carcerário brasileiro em um ambiente de reabilitação e reintegração social. A superlotação, as estruturas precárias e o baixo efetivo de policiais penais podem ser enfrentados de forma efetiva, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, segura e inclusiva.

Adriano Marques de Almeida é Comissário de Polícia Penal do Estado do Acre, Membro da Associação Internacional de Polícia – IPA, Doutorando em Ciências Jurídicas pela Faculdade do Museu Social da Argentina, Master of Business Administration – MBA em Diplomacia, Políticas Públicas e Cooperação Internacional pela Faculdade Intervale, Master of Business Administration – MBA em Administração Pública pela Faculdade Facuminas, Master of Business Administration – MBA em Gestão de Educação a Distância pela Faculdade Facuminas, especialista em Crime Scene Ivestigation – CSI pela Faculdade Faculeste, especialista em Inteligência Policial, Direito, Segurança Pública e Organismo Policial pela Faculdade Iguaçu, especialista em Direito Penal e Processual Penal com Habilitação em Docência no Ensino Superior pela Faculdade Facuminas e Bacharel em Direito pela Uninorte.