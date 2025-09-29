Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Política Destaque

O colapso do Pronto Socorro de Rio Branco é o retrato da incompetência e do abandono do governo Gladson Cameli

Publicados

29 de setembro de 2025

Política Destaque

O que deveria ser o maior centro de referência em saúde pública do Acre virou um símbolo da irresponsabilidade e do descaso da atual gestão estadual. O Pronto Socorro de Rio Branco, hospital que atende milhares de acreanos diariamente, encontra-se em condições precárias, colocando em risco a vida de pacientes, a segurança de acompanhantes e a saúde dos profissionais que ali trabalham.

Quando chove, a cena é de caos: água invadindo setores do hospital, funcionários da limpeza correndo para enxugar o chão e evitar acidentes, médicos e enfermeiros tentando salvar vidas em meio a goteiras e infiltrações. Isso não é apenas falta de gestão — é abandono criminoso.

A Sesacre e o governador Gladson Cameli fingem não ver a tragédia anunciada. Em vez de destinar recursos para garantir estrutura e atendimento de qualidade, a prioridade do governo tem sido festas, futilidades e manobras políticas. O mesmo governador que responde no STJ por chefiar um esquema de corrupção que saqueou os cofres públicos não se preocupa em oferecer sequer um hospital digno para a população.

Leia Também:  Senador Petecão e a Deputada Perpétua Almeida são os únicos do Acre na lista dos 100 mais influentes do Congresso Nacional

Enquanto isso, os trabalhadores da saúde seguem na linha de frente, sustentando com esforço e dedicação aquilo que o governo já desistiu de manter. São eles que evitam que a tragédia seja ainda maior. Mas até quando? Até quando a saúde pública do Acre vai depender apenas do sacrifício de profissionais abandonados pelo próprio Estado?

O Pronto Socorro de Rio Branco precisa de reparos estruturais urgentes: cobertura, drenagem, manutenção preventiva. Mas o que se vê é uma gestão que empurra com a barriga, que ignora a dor da população e que trata a saúde como se fosse um detalhe menor.

Não é detalhe. É vida! O que está em jogo é o direito básico da população acreana de ter um atendimento digno. O que está em jogo é a obrigação do Estado de garantir condições mínimas para que médicos, enfermeiros e técnicos possam trabalhar.

O hospital virou a prova concreta de que Gladson Cameli não governa para o povo. Governa para seus interesses, seus aliados e seus luxos. A população paga a conta: no sofrimento, na fila, no risco de morrer em um hospital que deveria salvar.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Política Destaque

Jorge Viana abre o Exporta Mais Amazônia no Acre com imersão na floresta, presença de compradores de 18 países e previsão de recorde histórico de exportações

Publicados

20 horas atrás

em

28 de setembro de 2025

Por

Imersão marca início da programação no Acre, que segue até quarta-feira com rodadas de negócios – Foto: Alemão Monterio

O Seringal Cachoeira, em Xapuri, foi palco neste domingo (28) de uma experiência única para 25 compradores internacionais de 18 países, que participam do Exporta Mais Amazônia, programa realizado pela ApexBrasil em parceria com o Sebrae.

A visita à floresta marcou o início da programação oficial do evento, que seguirá até quarta-feira (1º), em Rio Branco, com rodadas de negócios reunindo 76 empresas da região Norte, sendo 44 do Acre, e compradores estrangeiros interessados em produtos compatíveis com a floresta.

Na imersão, os visitantes conheceram de perto a realidade das comunidades extrativistas e a riqueza da biodiversidade acreana. Eles foram recepcionados pelo seringueiro Francisco Assis Monteiro, por lideranças como Júlio Barbosa, presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), Sebastião Aquino, presidente da Cooperxapuri, e por moradores locais, que compartilharam histórias de resistência e valorização da floresta em pé.

Jorge Viana destaca potencial da floresta e o crescimento das exportações no Acre

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ressaltou o simbolismo de iniciar a programação dentro da floresta.

“Trouxemos compradores de todas as partes do mundo para conhecer o que há de mais precioso na Amazônia: sua floresta e seu povo. É uma forma de mostrar que é possível gerar negócios sustentáveis, fortalecer comunidades e, ao mesmo tempo, preservar a biodiversidade. Esse é o diferencial que queremos destacar no mundo”.

Ele também destacou a importância do Acre e da Amazônia no cenário das exportações brasileiras.

“Estamos reunindo compradores de 18 países, gente da Índia, China, Rússia, Estados Unidos, Europa, entre outros, para se conectarem com mais de 70 empresas, sendo 30 só do Acre. Estamos falando de cadeias produtivas estratégicas como a castanha, a farinha, o artesanato, o café, o açaí e a carne. Esse é o Brasil que queremos apresentar ao mundo: criativo, sustentável e competitivo. Hoje, já abrimos mais de 440 mercados, e isso tem ajudado o Brasil a enfrentar desafios como o tarifaço, ampliando oportunidades para os nossos produtos”.

Leia Também:  Fogos de monturo e de coivara: Em 2018, um representante do que há de pior na sociedade brasileira conseguiu subir a rampa do Palácio do Planalto

Ao comentar os resultados do Acre, Viana lembrou que o Estado vive um momento histórico nas exportações.

“Quando fui governador, saímos do zero e chegamos a US$ 20 milhões por ano em exportações. Depois de muitos anos, esse número dobrou, mas hoje, na Apex, conseguimos dar um salto: no ano passado já passamos de US$ 87 milhões, e só na metade deste ano já alcançamos US$ 70 milhões. Não tenho dúvida de que vamos chegar a US$ 100 milhões em 2025, o maior recorde da história do Acre. Isso significa mais emprego, renda e desenvolvimento para a nossa terra”.

Compradores internacionais no Acre

Entre os importadores convidados estão grandes nomes do varejo e da distribuição global:

  • Rússia – Grand Trade (Grupo Magnit): maior rede varejista do país, com 31 mil pontos de venda. Já importa óleo e queijo do Brasil e agora busca açaí, café e castanha.
  • Indonésia – FoodHall e Daily Supermarket: mais de 3.800 lojas. Interesse em café robusta, frutas processadas e castanhas.
  • China – Mixue: maior rede de sucos e sorvetes do mundo, com mais de 45 mil pontos de venda. Busca açaí e polpas de frutas.
  • Moçambique – Discom, Lda.: distribuidora nacional interessada em açaí, café e frutas processadas.
Leia Também:  Itamar de Sá se manifesta em vídeo após Valdélio Furtado contratar banca de Brasília para tentar impugnar registro de sua candidatura em Marechal Thaumaturgo

Além destes, participam compradores da África do Sul, Bulgária, Chile, Emirados Árabes Unidos, Índia, Irlanda, Japão, Países Baixos, Peru, Reino Unido, Suíça e Estados Unidos.

Seminário e rodadas de negócios

A programação oficial do Exporta Mais Amazônia terá início nesta segunda-feira (29), com o seminário de abertura no Centro de Convenções da UFAC. Já as rodadas de negócios acontecerão nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, na Biblioteca da UFAC, reunindo empresários brasileiros e compradores estrangeiros. A expectativa é superar os resultados das edições anteriores, que já movimentaram R$ 85 milhões em negócios para a região.

Programação do evento

Exporta Mais Amazônia – 28 de setembro a 1º de outubro de 2025

Rio Branco (AC)

29 de setembro (segunda-feira)

  • 09h00 – 12h00: Solenidade de abertura oficial – Seminário Exporta Mais Amazônia (Centro de Convenções da UFAC)
  • 12h00 – 14h00: Almoço
  • 14h00 – 18h00: Visitas técnicas setoriais
  • Cooperacre
  • Frisacre e JBS
  • Cores da Mata Biojoias
  • Cooperlib

30 de setembro (terça-feira)

  • 09h30: Saída do hotel
  • 10h00 – 13h00: Rodada de Negócios – Biblioteca da UFAC
  • 13h00 – 14h30: Almoço
  • 14h30 – 17h00: Rodada de Negócios – Biblioteca da UFAC

1º de outubro (quarta-feira)

  • 09h30: Saída do hotel
  • 10h00 – 13h00: Rodada de Negócios – Biblioteca da UFAC.

O Exporta Mais Amazônia reforça o protagonismo do Acre na bioeconomia e mostra ao mundo que a floresta pode gerar desenvolvimento sustentável.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política60 minutos atrás

Em jogo mesquinho, Bocalom põe politicagem acima da saúde pública e coloca em risco emenda da ex-deputada Mara Rocha destinada para a obra do CAPS Infantil

A Prefeitura de Rio Branco, sob a gestão do prefeito Tião Bocalom, está mais uma vez colocando interesses políticos acima...
Política3 horas atrás

Presidente da Coopercafé, Jonas Lima, destaca importância do Exporta Mais Amazônia na abertura de novos mercados internacionais para o café acreano

Jonas Lima, participa do Seminário Exporta Mais Amazônia 2025 em Rio Branco – Foto Alemão Monteiro O presidente da Cooperativa...
Política19 horas atrás

Ao lado de Jorge Viana, o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participa da abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira, em Xapuri

Márcio Alecio, prestigia abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participou...

POLÍCIA

Polícia2 semanas atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia2 semanas atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia2 semanas atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação3 dias atrás

Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM

A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Educação4 dias atrás

Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas

Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Educação2 semanas atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...

CONCURSO

Concurso3 semanas atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso3 semanas atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso4 semanas atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte37 segundos atrás

Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco

Assessoria – Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que...
Esporte20 horas atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza passeio de bicicleta e Corrida Amigos da Saúde com premiação de R$ 5 mil

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste domingo, 28, aniversário de 121 do município,a 1° Corrida de...
Esporte21 horas atrás

Corrida Setembro Verde e Amarelo encerra programação especial no município de Epitaciolândia

Na noite deste sábado, 27, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias de Educação e Saúde, realizou a Corrida...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS