O barco tá afundando: Gladson Cameli irá terminar esse mandato como o pior governador da história do Acre

O casal Bittar têm se mostrado inimigos da educação do Acre, fato pelo qual tanto Márcio Bittar como sua esposa Márcia Bittar vem ao longo do tempo fazendo declarações ofensivas e descabidas a classe educadora do Estado do Acre.

Em outro momento, o senador Márcio Bittar chegou a afirmar que os professores (que à época reivindicava valorização) só querem privilégios, declaração esta que gerou grande revolta em meio aos profissionais em educação.

Não bastando, agora vem a sua esposa, a pré-candidata ao Senado Márcia Bittar, dizer em entrevista que as professoras e professores ensinam crianças “a fazer sexo com animais” e “sexo entre pais e filhos”, após fazer esta declaração, Márcia vem sendo duramente repreendida, pois novamente os professores se sentiram extremamente ofendidos.

“Dói demais ver uma mulher falar uma mentira dessa. Marcia Bittar, a Srª. quer vir para a política? Venha, queremos mais mulheres na política, mas tem que entrar pela porta da frente, não pelo esgoto. Aqui no Acre a gente aprende desde cedo a dá valor a verdade e a ter respeito com as pessoas. Márcia, você conhece mesmo a realidade das famílias acreanas? Conhece as mulheres, professoras, que se dedicam à Educação de alunos e alunas? Sua agressão, Márcia Bittar, atinge toda a comunidade escolar, inclusive pais e mães. Minha solidariedade para nossas professoras e professores, vocês merecem respeito e verdade”, disse Deputada e professora Perpétua Almeida

Veja o Vídeo Abaixo: O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre, SINTEAC vem a público, REPUDIAR a fala nojenta e desrespeitosa da senhora Márcia Bittar, pré-candidata a senadora da república. Na ocasião, a mesma em um canal de televisão em Cruzeiro do Sul, afirma que: “Os professores em sala de aula ensinavam aos filhos fazerem sexo com os pais”.

