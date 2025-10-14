O ar gelado do gabinete e o calor do descaso com o povo acreano: Mailza Assis vai gasta R$ 169 mil com ar-condicionado enquanto acreanos sofrem com desemprego e abandono

Enquanto o povo sofre, Mailza Assis esbanja luxo com R$ 169 mil em ar-condicionado – Arte Alemão Monteiro

Enquanto milhares de acreanos enfrentam dias difíceis, desemprego crescente e o êxodo de famílias em busca de oportunidades fora do estado, a vice-governadora Mailza Assis parece viver em um Acre à parte — climatizado, confortável e custeado com o dinheiro público.

Um novo contrato publicado no Diário Oficial do Estado revela que o gabinete da vice-governadora vai gastar R$ 169.192,00 para serviços de manutenção e climatização de ar-condicionado. O documento, firmado entre o gabinete e a empresa JP Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica Ltda, prevê a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, materiais e gás refrigerante. Tudo isso para garantir que o gabinete de Mailza continue em “temperatura agradável” — ao contrário da realidade enfrentada pelo povo do Acre.

Um luxo pago com dinheiro público

O valor de R$ 169 mil — em um estado onde falta infraestrutura, saúde de qualidade e escolas adequadas — soa como um verdadeiro escárnio.

Enquanto servidores públicos esperam reajustes salariais e famílias lutam contra a carestia, o governo de Gladson Cameli e Mailza Assis parece seguir indiferente à crise social.

Em quase sete anos desde que Gladson Cameli assumiu o comando do Acre, e após quase três anos com Mailza Assis como vice, a dupla ainda não mostrou a que veio. O Estado não se desenvolve, o desemprego cresce e a juventude continua partindo em busca de um futuro melhor fora de suas fronteiras.

Um gabinete refrigerado, um estado congelado no tempo

A vice-governadora, que deveria ser uma voz ativa em defesa dos acreanos, parece mais preocupada em manter o conforto do ar-condicionado do que em aquecer a economia e o futuro do povo.

Enquanto o gabinete dela é mantido com equipamentos modernos e ar refrigerado, há escolas no interior sem ventilação, hospitais sem climatização.

Um governo que anda para trás

Em vez de investir em políticas públicas que gerem emprego e renda, o governo Gladson–Mailza insiste em contratos que revelam o distanciamento entre o poder e o povo.

A promessa de desenvolvimento virou fumaça — ou, no caso, virou vento frio soprando dos aparelhos de ar-condicionado de um gabinete milionário.

O contrato de R$ 169 mil para manutenção de ar-condicionado no gabinete da vice-governadora Mailza Assis é mais um retrato da falta de prioridade e sensibilidade com o sofrimento do povo acreano.

Enquanto o Acre clama por dias melhores, a vice-governadora desfruta de um ambiente climatizado, simbolizando um governo que prefere o conforto do poder ao calor da realidade.