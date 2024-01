O ano de 2024 inicia com muita violência e ingerência por parte da segurança pública no governo de Gladson Cameli

Custo para emissão de RGs no Acre pode ultrapassar R$ 200 – Foto: Reprodução/EPTV

O governo do Acre reajustou as taxas para emissão da Carteira Nacional de Identificação (CIN), e a partir dessa quarta-feira (3) o custo do documento pode ultrapassar os R$ 200. Isso porque, através de decreto publicado na edição dessa quarta do Diário Oficial do Estado (DOE), o Instituto de Identificação da Polícia Civil do Acre estabeleceu os seguintes valores:

Segundo o Portal G1 Acre, antes do reajuste, o custo para as carteiras era de R$ 101,84 para a cédula e R$ 186,30 o modelo em policarbonato, segundo o governo. Cada cidadão pode escolher o modelo de sua preferência no momento da solicitação do documento.

De acordo com o instituto, o reajuste é uma atualização necessária por conta dos custos operacionais e tecnológicos envolvidos na produção e emissão das carteiras.

“Os recursos provenientes dessas taxas são fundamentais para manter e aprimorar os sistemas e infraestrutura envolvidos no processo de emissão das carteiras”, afirma o diretor Júnior César da Silva.

R$ 114,80 para a confecção da carteira em cédula (modelo convencional)

R$ 210 para a confecção da carteira em policarbonato

Isenção

Uma lei aprovada em novembro de 2021 na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) isenta da cobrança de taxas para a emissão da segunda via para pessoas que tiveram documentos danificados ou que tenham sido extraviados em desastres da natureza.

O projeto, de autoria do deputado Roberto Duarte (MDB), chegou a ser derrubado pelo governador Gladson Cameli, mas os deputados derrubaram o veto e promulgaram a lei.

Os documentos que devem ficar livres de taxa para emissão de 2ª via para as vítimas de desastres da natureza são:

Carteira de identidade;

Certidão de nascimento;

Certidão de casamento;

Carteira nacional de habilitação;

Certificação de registro e licenciamento de veículos;

Outros cuja emissão seja da competência do Estado.

Conforme a lei, o direito de isenção se dá mediante apresentação de boletim de ocorrência policial.