O amor para recordar: Gladson Cameli nomeia ex-esposo de sua namorada para cargo no governo, com remuneração acima de R$ 6 mil

O jornalista acreano Léo Rosas voltou a criticar publicamente o governador Gladson Cameli (PP) em um novo vídeo divulgado em seu Instragram. Com tom ácido, Rosas abordou a gravidade do processo criminal que tramita contra o chefe do Executivo estadual no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e destacou que o caso acaba de chegar à fase decisiva.

Segundo ele, o processo foi encaminhado à Corte Especial do STJ e já está pronto para julgamento, restando apenas a definição da data para que os ministros analisem o voto da relatora, ministra Nancy Andrighi.

“Ontem, 31 de julho, um dia antes do término do recesso do Judiciário, o processo do Gladson andou. Agosto pode ser amargo, pode ser o mês do desgosto para ele”, afirmou Rosas no vídeo.

Acusações graves e possível condenação

Gladson Cameli é réu por peculato, lavagem de dinheiro, fraude à licitação, formação de organização criminosa e corrupção passiva e ativa. As acusações têm origem na Operação Ptolomeu, investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal que identificou um suposto esquema de desvio de recursos públicos envolvendo contratos de obras e serviços do governo do Acre.

De acordo com a denúncia, o grupo teria movimentado centenas de milhões de reais de forma irregular, utilizando empresas de fachada e contratos superfaturados. Parte do dinheiro teria sido usado na aquisição de bens de luxo, como imóveis e veículos de alto padrão.

O MPF solicita não apenas a condenação, mas também a perda do cargo político de Cameli com base no artigo 92 do Código Penal, além de indenização de quase R$ 24 milhões aos cofres públicos e o confisco de bens como um apartamento de luxo em São Paulo.

Caso condenado em todas as acusações, o governador pode pegar até 65 anos de prisão. Mesmo nas penas mínimas, a reclusão seria de pelo menos 18 anos, suficiente para afastá-lo da vida pública por décadas.

“Eu não me vejo preso”: fala de Gladson vira alvo de ironia

Léo Rosas também repercutiu uma fala recente de Gladson Cameli que viralizou nas redes:

“Eu não me vejo preso, sem poder andar na rua. Como já vi colegas meus, governadores, chegarem a um momento de não poder sair de casa.”

Para o jornalista, a declaração é emblemática diante do avanço do processo:

“A palavra tem poder. Ele disse que não se vê preso, mas a Justiça está andando. A contagem regressiva foi aberta. Agora é só aguardar: ou ele será absolvido, ou condenado. Se condenado, vai acontecer exatamente o que ele mais teme.”

Operação Ptolomeu: entenda o caso

A Operação Ptolomeu é considerada a maior investigação de corrupção já realizada no Acre. Lançada em 2021, ela teve três fases principais e mirou um esquema de fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro que teria movimentado centenas de milhões de reais durante o governo de Gladson Cameli.

O nome da operação faz referência ao astrônomo Cláudio Ptolomeu, simbolizando um “mapa” de conexões que revelaria como o esquema era estruturado e articulado por dentro do governo.

Entre os alvos estão secretários estaduais, empresários e familiares do governador, acusados de usar empresas de fachada e contratos superfaturados para desviar recursos e financiar um padrão de vida luxuoso, incluindo imóveis em capitais do Sudeste.

Linha do tempo do processo contra Gladson Cameli

2021 – Polícia Federal deflagra a primeira fase da Operação Ptolomeu e cumpre mandados de busca e apreensão contra secretários e familiares do governador.

2022 – Nova fase da operação amplia as investigações e bloqueia bens de Gladson Cameli e de outros investigados.

2023 – Ministério Público Federal apresenta denúncia formal contra o governador no STJ.

Início de 2024 – Processo avança, com instrução probatória e pareceres do MPF reforçando o pedido de condenação.

31 de julho de 2025 – Caso chega à Corte Especial do STJ e está pronto para julgamento; relatora Nancy Andrighi já proferiu voto.

Expectativa para o julgamento

Com o processo pronto para pauta, a decisão agora depende apenas da Presidência do STJ. O julgamento pela Corte Especial, formada pelos 15 ministros mais antigos do tribunal, deve ocorrer ainda no segundo semestre.

Caso haja condenação, Gladson Cameli pode perder o mandato imediatamente e enfrentar prisão e pagamento de indenizações milionárias. A possibilidade de condenação mexe diretamente com o cenário político do Acre e deve impactar a disputa eleitoral de 2026.