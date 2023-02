No ralo da corrupção: Prefeito Zequinha Lima gastou mais de 14 milhões em combustível no ano de 2022, no período eleitoral

Prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima – Foto: Reprodução / arte Alemão Monteiro

Não foi atoa que a Polícia Federal desencadeou a “operação Maverick” em Cruzeiro do Sul, pois os gastos exorbitantes com combustível na gestão do prefeito Zequinha Lima são muito suspeitos, sobretudo em ano de período eleitoral em que a prefeitura gastou mais de 15 milhões de reais.

A diferença de um ano para outro é gritante pois no primeiro ano de gestão, em 2021, o prefeito Zequinha Lima gastou exatos R$ 1.326.772,59 (um milhão trezentos e vinte e seis mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), com a justificativa de abastecimento dos veículos e equipamentos que atendem as demandas operacionais de limpeza da zona urbana e vilas do município.

Já em 2022, a diferença foi tão grande que chega a ser inacreditável, pois a prefeitura gastou o valor de R$ 15.209.058,61 (quinze milhões duzentos e nove mil cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), mas de acordo com a operação da Polícia Federal somando os anos de 2021 e 2022, foram empenhados/gastos mais de R$ 26,000.000,00 (vinte seis milhões de reais) com pagamento de combustível apenas com o município de Cruzeiro do Sul.

Estima-se que 15% do combustível adquirido pela prefeitura foi e esteja sendo desviado para fins particulares, beneficiando servidores públicos e políticos. De acordo com o portal da transparência, a empresa responsável pelo fornecimento deste combustível é a “ABS Comércio e serviço Eireli” que vem sendo beneficiada desde o início da gestão de Zequinha, e já recebeu muitos milhões em sua conta.

Por fim, no primeiro mês de 2023, a prefeitura de Cruzeiro do Sul gastou R$ 589.430,01 (quinhentos e oitenta e nove mil quatrocentos e trinta reais e um centavo), ou seja mais de meio milhão gasto sob suspeição. Ao longo de sua gestão, o prefeito Zequinha já gastou R$ 17.125.261,21 (dezessete milhões cento e vinte e cinco mil duzentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), o exagero foi tanto que o esquema do combustível veio a tona por meio da Polícia Federal.

“Operação Maverick”

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, 16/02/2023, a operação Maverick, cuja finalidade é apurar a prática de crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro envolvendo funcionários públicos ligado à Prefeitura de Cruzeiro do Sul-AC, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Segundo as investigações, os envolvidos estariam operando um esquema de desvios de combustíveis o qual vem gerando prejuízos que podem passar de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) num período de 02 anos, veja matéria completa aqui.

