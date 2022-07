No ralo da corrupção: Gladson Cameli vai pagar quase R$ 1 milhão de reais do dinheiro público para uma empresa de São Paulo por 5 maquetes

Não bastando as muitas empresas de Manaus – AM que se alojaram no Acre e de forma imoral estão sugando os recursos públicos com o aval do desgoverno de Gladson Cameli, mais uma empresa de fora do estado veio abocanhar uma ponta dos recursos públicos do Acre e enfraquecendo a economia local.

Desta vez, o governador Gladson Cameli que já mostrou sua incompetência para administrar um Estado, deve ter achado que nenhuma empresa de engenharia e arquitetura do Acre seria capaz de elaborar 5 maquetes. Ao invés disso, Gladson Cameli, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional – SEDUR, contratou uma empresa do Estado de São Paulo para realizar o serviço.

A agraciada da vez é a empresa AGC Engenharia LTDA, de São Paulo, que irá confeccionar as maquetes do Complexo Viário da Avenida Ceará, Calçadão Raimundo Escócio, Loteamento Irineu Serra, Parque Coração Verde e Orla do Quinze.

Neste serviço o governo irá pagar para esta empresa o valor extado de R$ 705.400,00 (setecentos e cinco mil e quatrocentos reais) por 5 maquetes. Este valor (se fosse em um governo sério, daria para construir 5 casas populares, garante um engenheiro civil consultado.

Os detalhes do contrato estão expostos no Diário Oficial do Estado, edição desta quarta-feira, 20, que traz a homologação do contrato. O Secretário de Desenvolvimento Urbano, Luiz Felipe Aragão Werklaenhg (colocado a dedo pelo senador Márcio Bittar) homologou o contrato.