No governo Gladson Cameli, vídeo mostra Pastor sendo enforcado por segurança da Fundação e chega a desmaiar no corredor da unidade

A família do Sr. José da Silva Ferreira, de 58 anos, procurou a redação do Portal 3 de Julho Notícias para denunciar os momentos de terror que o Sr. José viveu no corredor da Fundação Hospital Estadual do Acre – FHUNDACRE, ocasião em que ele foi covardemente agredido por seguranças da referida unidade de Saúde.

Em conversa com a filha da vítima, a mesma nos informou que o pai dela é um pastor evangélico e no dia do ocorrido, ele estava em um dos bancos de um corredor evangelizando e vendendo livros no local, momentos depois dois seguranças se aproximaram e abordaram o senhor de forma agressiva e posteriormente teriam agredido o Sr. José para que ele se retirasse do local.

A filha afirma ainda que a própria administração da Fundação Hospitalar foi quem mandou os seguranças retirar o Sr. José, e devido a maneira tosca com que a vítima foi tratada, ele chegou a desmaiar e ninguém teria prestado socorro. A família também levou o caso para as autoridades, mas quando a polícia solicitou as imagens do ocorrido, a administração da FHUNDACRE já havia deletado, para que não houvesse provas.

“Meu pai, pastor José da Silva Ferreira, sempre ficava no banquinho do corredor da fundação vendendo seu livros evangélicos e sempre levando a palavra de Deus as pessoas que passavam para se consultar, quando na sexta-feira a administração do hospital e o João Paulo que é o responsável, mandaram os seguranças retirarem ele da unidade e foi de forma bruta, praticamente, eles enforcaram ele até desmaiar, ele caiu no chão ninguém deu assistência e esse vídeo foi pessoas que viram a situação me repassaram após ser enforcado pelos seguranças da fundação a administração do hospital quiseram abafar o caso, não repassando as imagens das câmeras pois já não tinham mais ou seja deletaram quando a polícia foi pedir as imagens”, desabafou a filha do Sr. José.

O outro lado

A equipe de reportagem do 3 de Julho Notícias, entrou em contato com o João Paulo para saber o que a Fundação Hospitalar tem a dizer sobre este fato. Em conversa, João Paulo nos informou que os fatos aconteceram no mês de julho e todas às medidas cabíveis foram tomadas junto a empresa só a direção da Fundação Hospitalar pediu o desligamento do segurança a prestadora de serviço. Fato que não é real, a Ouvidoria acompanhou tudo.

