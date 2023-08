No governo Gladson Cameli, jovem que luta há 15 anos contra câncer tem a cirurgia cancelada na Fundhacre por falta de insumos

Passado o 5° ano de governo Gladson Cameli (Progressista), o retrato do feijão com arroz começa a tomar de conta do Palácio Rio Branco e a gestão não disse a que veio no segundo mandato de um governo acusado de corrupção.

Tempos de pós-pandemia e com muitas atividades que tinham sido suspensas, as festas e feiras voltaram com força e o governo do Acre tem feito parceria com praticamente todas.

Acontece que a cada atividade cultural e de iniciativa empreendedora, um batalhão de comissionados se organizam para participarem, sem controle e muitos sem necessidade alguma de ganhar diárias para o referido evento, mas querem aproveitar a oportunidade mesmo sendo irrelevantes.

Com o governo desorganizado e sem planejamento, a situação começou a preocupar e o governador se manifestou sobre isso. Gladson afirmou que pedirá aos seus secretários, que cortem gastos, com combustível, pessoal e coisas desnecessárias, o que não foi feito até aqui. O festival de gente recebendo diárias e utilizando veículos do governo circular em festas nos municípios é abusivo e precisa ser revisto.

No governo Gladson pode tudo

Como mostra as fotos abaixo, um dos veículo do estado um Jeep Renegade de placa (QWM5B38) tem sido usado por funcionário do IDAF, para benefício próprio, o veículo foi fotografado as 19:00 horas no estacionamento da O boticário, próximo a Universidade Unimeta. Após expediente, o veículo deveria permanecer no estacionamento da sede do IDAF e só poderia ser usado para trabalho do setor e não ficar a disposição de funcionário.