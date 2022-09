No governo Gladson Cameli, forro do hospital João Câncio Fernandes desabou atingindo inúmeros paciente em Sena Madureira

Governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução

Não é novidade para ninguém que no governo de Gladson Cameli, a saúde está em decadência, principalmente em se tratando das eleições, onde o governador que é candidato a reeleição colocou a sua tropa para de dedicarem à campanha, enquanto as necessidades do estado estão a Deus dará.

Há certo tempo, Gladson tem aberto mão de sua responsabilidade enquanto gestor do Acre e se dedicado somente em fazer campanha antes mesmo do período eleitoral chegar, em virtude de atitudes como esta abriu-se margem para que situação muito grave envolvendo uma unidade hospitalar pudesse acontecer, como é o caso do hospital de Sena Madureira.

Foi registrado que no referido município, parte do forro do Hospital João Câncio Fernandes desabou atingindo inúmeros pacientes que estavam hospitalizados no local. De acordo com informações, um dos pacientes que teria sido atingido pelo desabamento do forro foi encaminhado para Rio Branco intubado e com estado de saúde considerado grave.

O que torna a situação mais grave ainda é o fato da equipe de apoio do referido hospital, enfermeiros, técnicos, e até zeladores já terem alertado sobre essa possibilidade e mesmo diante dos alertas sobre este fato eminente os responsáveis prevaricaram e não tomaram nenhuma providência, permitindo assim que o forro desabasse em cima dos doentes.

Desde já chamamos a atenção do Ministério Público do Acre e demais órgãos competentes, para que tomem providências a respeito de tamanha irresponsabilidade que colocou em risco a vida de outras pessoas já fragilizadas, pois situações como estas não podem se repetir. Tentamos contato com a Sesacre para saber o que a pasta tinha a dizer sobre o assunto, porém até a publicação desta matéria não obtivemos sucesso.

Veja o Vídeo: