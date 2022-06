No governo Gladson Cameli, crianças estão morrendo dentro do PS. Não temos ponto de oxigênio”, se desespera diretora do Huerb

O vice-governador do estado do Acre, Major Rocha, se manifestou após mais uma manobra dos defensores de Gladson Cameli em atribuir a responsabilidade dos descasos que vem sendo feitos no governo à terceiros, desta vez tentaram jogar a culpa da falta de leitos de UTI e consequentemente óbitos de crianças, no prefeito Bocalom, Petecão e dos irmãos Rocha (como se refere no post.

Não assumir os erros e aprender com eles é um péssimo sinal de que os problemas podem continuar e esta é uma particularidade de Gladson que sempre tenta achar um culpados para os seus desmandos e sua falta de autoridade. Quando se tenta transferir a culpa para outras pessoas a situação fica pior ainda porque beira a ilegalidade, ao crime.

O governador Gladson e seus asseclas deveriam entender os problemas de gestão, assumi-los e, sobretudo, lutar para mudar e ofertar para a sociedade soluções, melhorias ao invés de desculpas esfarrapadas ou, o que é pior, a transferência da responsabilidade.

Rocha enfatiza ainda a declaração do próprio governador que afirmou que seus secretários não lhe obedecem, ou seja, assumiu que não manda no seu próprio Governo, mas é ele o responsável pela falta de leitos de UTIs no Acre.

Veja o Vídeo: