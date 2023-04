No governo Gladson Cameli, Corpo de Bombeiros aderem atas ostentação e vai pagar no x-tudo mais de R$ 62 reais, em Rio Branco o mesmo sanduiche custa R$ 18,50

Polícia Federal escreveu que “se estabeleceu uma organização criminosa no centro do Poder Executivo do Estado do Acre – Foto: Reprodução

O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, sem dúvidas, não imaginou que a Polícia Federal encontraria parte do seu patrimônio no exterior, semelhando-se a um novelo de lã que quanto mais se desenrola, mais lã se têm.

Foi por meio de investigação que a Polícia Federal encontrou documentos sobre uma conta internacional, no Bank of New York, em nome de uma das empresas de Gladson Cameli e que seria movimentada por ele e para a surpresa de alguns e nem tanto para outros, a PF descobriu correspondências que estavam endereçada na casa dele com um endereço em Miami, na Flórida.

A PF identificou que o imóvel em Miami, se tratava de um apartamento com vista para o mar, e que foi comprado em 2018, ano em que Gladson foi eleito governador, o imóvel está avaliado em US$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil dólares), o que corresponde a R$ 22.945.500,00 (vinte e dois milhões novecentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais).

A Federal destaca ainda que este mesmo apartamento era usado por toda a família do governador, muitos deles, inclusive, tem relação com o governo do estado por meio de licitação e obras que as investigações indicam que foram fraudadas e superfaturadas.

Os luxo de Cameli

A suspeita de que os itens de luxo usados pelo governador e sua família, como uma BMW de meio milhão de reais, um SUV da Jaguar e um imóvel em Miami de 4,5 milhões de dólares (R$ 23 milhões), foram adquiridos com recursos desviados de contratos do governo estadual.

Em seus cartões de crédito pessoais, Cameli gastou R$ 1,047 milhão no ano de 2020, enquanto o salário é de R$ 35 mil por mês. Os gastos superaram o dobro dos rendimentos dele como governador.

A PF obteve diversas imagens retratando a vida de luxo de Gladson Cameli e seus familiares, incluindo notas fiscais de compra de uma loja em Brasília da grife Louis Vuitton, identificando a compra do relógio (R$ 32 mil), uma bolsa (R$ 14 mil) e uma mala (R$ 17 mil).

Veja o vídeo:

