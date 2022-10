No Governo Gladson Cameli biblioteca pública fecha suas portas em Rio Branco; FEM informou que foi fechada por problemas de ordem técnica

Colegas de trabalho da gestora se dizem revoltados, afinal ela é protegida pelo Governo Cameli – Foto: Reprodução / Facebook Gladson Cameli

A gestão do governador Gladson Cameli (Progressista) é um mar de escândalos e desmandos que parece não ter fim, a começar pelas regalias entre próprios parentes que sem dúvidas causa sérios danos ao estado.

Depois da Operação Ptolomeu que apura desvios de R$ 828 milhões dos cofres públicos do Acre, outros casos de irregularidades no governo Gladson Cameli costumam vir a tona, como por exemplo os inúmeros casos de servidor fantasma, incluindo aqueles que residem em outro estado, mas que recebe do governo Gladson como se assinasse ponto diariamente.

O portal 3 de Julho Notícias recebeu a denúncia de uma funcionaria que deveria trabalhar na Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos do Acre – SEASDHM, haja vista que esta senhora recebe seus proventos direitinho, mas segundo informação, esta senhora nunca apareceu no seu setor de trabalho.

Trata-se de Alessandra Maria de Melo Cameli, que é casada com o primo de Gladson, a mesma ocupa o cargo de gestora de políticas públicas. Alessandra Maria recebe um salário de RS 7.899,49 e deveria estar trabalhando no órgão ao qual é lotada, mas ao invés disso, mora em Manaus e não dá um prego numa barra de sabão, em outras palavras, não contribui em nada para o desenvolvimento do Acre.

Colegas de trabalho da gestora se dizem revoltados, afinal ela é protegida por ser esposa de um parente do governador e vive anos como servidora fantasma. Tentamos fazer contato com a secretária de Assistência social do estado, órgão que Alessandra está lotada, mas até o fechamento da matéria nós não obtivemos retorno. Desde já o espaço fica aberto para manifestação dos envolvidos, sobre o assunto.