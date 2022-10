No governo Gladson Cameli, alunos da escola Valéria Bispo Sabala do ramal do 18 estão há 10 dias sem estudar por falta de transporte

No governo Gladson Cameli alunos da escola Valério Bispo Sabala do ramal do 18 estão a oito dia sem estudar por falta de transporte

O descaso do governador Gladson Cameli com a educação estadual do Acre continua ao longo desses quase quatro anos de gestão, onde os mais prejudicados são os alunos sobretudo da zona rural que muitos deles estão sem frequentar a escola por falta de transporte escolar, como é o caso dos alunos do ramal do km 18, em Brasileia.

Em conversa com uma família da localidade, foi informado para a redação do portal 3 de Julho Notícias que em média 20 alunos entre 14 e 7 anos estão há pelo menos 10 dias sem ir para a escola Valéria Bispo Sabala porque o transporte chamado pau de arara de placa MZW3D71 não está passando no ramal para transportar os alunos.

Segundo informações, o motivo da ausência de transporte seria a falta de pagamento e enquanto os alunos estão prejudicados sem ir para a escola as aulas estão acontecendo normalmente. Vale ressaltar ainda que além da falta do caminhão, quando tem transporte os alunos se arriscam em ir para a escola sem o mínimo de segurança e sem um monitor para cuidar do alunos ao longo do trajeto entre escola e a residência.

A família alega ainda que este mesmo caminhão realiza frete com frequência no período em que transporta alunos, os estudantes chegam a se queixarem para seus pais pelo fato de o caminhão na maioria das vezes estar sujo e chegar atrasado para buscar os alunos na escola.

Tentamos contato com o núcleo de educação de Brasileia para saber a previsão que esses alunos tem para voltar para a escola, mas até a publicação desta matéria não obtivemos êxito, desde já o espaço fica aberto para os devidos esclarecimentos.