No governo de Gladson, escola Valéria Bispo Sabala está sem professores e transporte escolar, vereadora Neiva Badotti e Vice-governador Rocha fazem reunião para discutir o problema

Que o governador Gladson Cameli gosta de avião, isso está escancarado. Não é atoa que em tudo que é escritório, ele coloca enfeites de brinquedos e miniaturas de aviões. Acontece que o governador não sabe separar a obsessão da responsabilidade que tem, por isso há um contrato milionário no valor de mais de R$ 5 milhões com a empresa Manaus Aero taxi, que fornece jatinhos executivos para suas viagens.

O curioso é o reflexo que traz tamanha despesa, é o famoso fardo pesado para os cofres públicos, pois enquanto o Acre passa por uma crise econômica, pessoas indo embora do estado, empresas locais fechando as portas e o governo reduzindo horários de funcionamentos das instituições, o governador esbanja e desperdiça muito, mas muito dinheiro público com seus caprichos.

Tudo bem seria se os gastos de mais de R$5 milhões fossem custeados com o dinheiro da família, já que corriqueiramente, o próprio Gladson Cameli (PP), não cansa de dizer que o Pai dar tudo que ele quer, mas na hora de viajar em um jatinho particular, o pagamento é feito pelos cofres do estado. As parcelas de pagamento mensais, giram entorno de R$279.450,00 (Duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), uma bolada para um estado tão pequeno e carente nas mais diversas áreas, como o Acre.

São muitas as reclamações de doentes que sequer conseguem as passagens para Tratamento Fora de Domicílio (TFD), o que revolta os mesmos é ter que assistir um estado tão pobre como Acre, pagar milhões para o chefe do executivo andar em um Jatinho de luxo. Se tem crise e a ideia é conter gastos, por que o governador insiste em luxar tanto as custas do suor do povo?

Talvez, diante de tantas irresponsabilidades e descaso com o próprio estado que governa, deixando seu povo a mercê da própria sorte, seja hora de dar um basta em tamanho descaso com o que realmente importa. Chega de ter um representante que brinca de governar e não conhece a necessidade, pois nunca a sentiu.