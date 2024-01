No governo de Gladson Cameli, terceirizados que prestam serviço nas delegacias iniciam o ano de 2024 com salários e 13° atrasados

Governador Gladson Cameli – Foto: Facebook Gladson Cameli

O ano é novo mas o calote é antigo e pelo visto ignorado pelo Governador Gladson Cameli, que pouco tem feito para resolver o drama vivenciado por milhares de trabalhadores terceirizados do Acre.

Trabalhadores da empresa Red Pontes e que atuam nas delegacias do estado, denunciam que ainda não receberam o salário de novembro e muito menos as duas parcelas do 13°.

A empresa Red Pontes é uma das prestadoras de serviços mais questionada, mas por ter ligações com o deputado estadual Afonso Fernandes – PL, que é da base do governo, quem fica no prejuízo são pais e mães de famílias. Nossa redação deixa espaço para declaração da polícia civil e da própria empresa sobre o pagamento.