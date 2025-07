No governo de Gladson Cameli, Sindmed-AC constata falhas graves na ventilação e estrutura dos hospitais de Xapuri e Brasiléia

Os registros foram divulgados através das redes sociais de Wilson Lima

Será difícil imaginar a vida de viajante do governador do Acre Gladson Cameli PP, quando se afastar oficialmente do governo, afinal ele está usando e abusando do Jatinho que é pago com recursos públicos, mediante a um aluguel milionário que é usado tanto para a viagens institucionais, como também para agendas pessoais, muitas vezes usado em suas diversões.

Recentemente, o governador Gladson foi tirar o stress do pouco ou quase nenhum trabalho que tem, em um dos destinos mais badalados dessa época a bela Ilha de Parintins – AM, para prestigiar o Festival do Boi Bumbá e imaginem como ele chegou até lá?

Isso mesmo, no jatinho pago pelos impostos dos acreanos e que custa quase 20 mil a hora do voo.

Certamente os gastos não ficaram somente no jatinho, pois sempre que viaja ele leva segurança e assessores, com direito aquela diária gorda.

Pesquisamos o Plano de Voo do jatinho PS – OTZ e vejam a rota exata desde sua saída de Rio Branco no sábado 28 e pouso na cidade de Parintins.

Em Parantins

Neste fim de semana, a ilha no coração da Amazônia voltou a parar para assistir ao duelo que há mais de cinco décadas transforma arte em competição. São três noites de apresentações, 21 itens em disputa e uma torcida de 30 mil espectadores que cantou do início ao fim da festa, prevista para hoje. E neste 58º Festival Folclórico de Parintins, a pergunta que não cala, é: qual boi vai ganhar mais um título neste ano, Caprichoso ou Garantido?

Os ingressos

Com valores que variaram entre R$ 550 e R$ 4.800, em opções avulsas ou passaportes para as três noites — esgotaram num piscar de olhos. As vendas abriram em dezembro do ano passado e, em apenas 15 minutos, todos os setores estavam preenchidos. Os camarotes, disponibilizados on-line, acabaram ainda mais rápido: em apenas 60 segundos.

Vermelho ou Azul

O coração de Parintins vive pela lendária rivalidade entre o Boi-Bumbá Caprichoso, o azul, e o Boi-Bumbá Garantido, o vermelho. E essa não é uma mera disputa, mas um motor cultural. A cidade é dividida simbolicamente em vermelho e azul, com a Catedral Nossa Senhora do Carmo servindo como linha imaginária para demarcar os territórios das torcidas.

Boi adversário

A tradição dita que os torcedores não usam as cores do boi adversário, especialmente em seus currais. E a rivalidade é tão forte que até mesmo o “amo do boi”, um dos itens julgados na competição, compõe versos provocativos para o oponente durante o festival.