No governo de Gladson Cameli, após passar por reforma, teto da cozinha de delegacia desaba na Cidade do Povo

Em reunião com apoiadores, Márcio Bittar cobrou do nefasto governo de Gladson Cameli a obra do anel viário de Brasiléia que está parada por conta da operação que investiga vários crimes como: desvio de recursos públicos, organização criminosa e que tem como principal alvo o governador Gladson Cameli.

O senador Márcio Bittar (UB), espatifou o ninho da pata na fronteira ao se reunir em Brasiléia com integrantes da base de governo do estado numa reunião com viés político e em alto e bom tom dizer que as obras do anel viário de Brasiléia não estão acontecendo por que o governador Gladson Cameli está em processo de investigação.

A reunião em Brasiléia aconteceu na pousada do cunhado da ex-prefeita Leila Galvão, com a participação do funcionário público e representante do governo Joelson Pontes que teve que escutar calado o Bittar tocar na ferida do governo no qual Joelson Pontes defende com unhas e dentes; Outros velhos conhecidos da política local também participaram.

A declaração de Bittar foi feita ao jornalista Almir Andrade e levantou a discussão de que o senador e o governador não andam alinharmos.

“O mini anel, uma obra importante para Epitaciolândia, Brasiléia, Xapuri, por que na verdade o mini anel é a continuidade, é o término da BR 317, a ponte tá pronta, a obra foi parada em função daquela operação, a tal da Ptolomeu e nós estamos pagando o preço por isso, mas uma hora ou outra isso vai ser resolvido…”, destacou Bittar.

O senador acreano disse ao final de sua fala que assim que tudo seja resolvido, seu gabinete estará a disposição para que o anel viário seja concluído e entregue à população.

Ouça o áudio: