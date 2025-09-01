Política Destaque
No governo de Gladson Cameli, Acre despenca para a 26ª posição no ranking nacional e enfrenta o maior caos educacional de sua história
Estado registra queda em indicadores cruciais e escancara falhas na gestão da educação pública – Foto: Assessoria/ Secom
O Acre vive um cenário alarmante na educação durante a gestão do governador Gladson Cameli (PP). O Ranking de Competitividade dos Estados de 2025 revelou que o estado ocupa a 26ª posição no pilar de Educação — o último lugar do país.
O dado mais preocupante está no Índice de Oportunidades da Educação (Ioeb), no qual o Acre caiu cinco posições em relação ao levantamento anterior. Esse índice vai além das notas dos estudantes: ele mede a contribuição do sistema educacional para o aprendizado, considerando fatores como inclusão, permanência na escola e acesso a oportunidades.
A queda no Ioeb é um reflexo direto das falhas da gestão pública. No Acre, escolas funcionam em condições precárias, muitas sem estrutura adequada. Falta transporte escolar em várias regiões, professores não recebem a valorização necessária e profissionais atuam sobrecarregados. Crianças e jovens continuam sendo os mais prejudicados, especialmente os que já enfrentam maior vulnerabilidade social.
O cenário se repete em outros indicadores. O estado ficou em 23º lugar no ENEM 2024, em 25º na frequência do ensino médio e na cobertura da educação infantil, além de registrar baixos índices de aprovação no ensino fundamental.
Esses dados revelam uma dura realidade: a educação, que deveria ser prioridade absoluta, segue em segundo plano no Acre. Sem investimentos consistentes e políticas eficazes, o futuro de milhares de estudantes permanece comprometido.
O resultado do Ioeb e do ranking nacional é um alerta urgente para que a sociedade e o poder público repensem os rumos da educação no estado. Enquanto isso não acontecer, o Acre continuará amargando as últimas posições, e quem paga o preço é a população.
Contra o “tarifaço” de Trump, Jorge Viana se agiganta no cenário nacional e transforma o Acre em referência no comércio exterior
Jorge articula soluções contra as barreiras dos EUA, garante avanços nas exportações e projeta o Acre como destaque no comércio internacional.
Na cultura oriental, crise é uma palavra resultante de dois sinais que significam, respectivamente, perigo e chance. Nesse sentido, toda crise é, portanto, uma oportunidade. Ao que parece é exatamente inspirado nesta lógica que o ex-senador Jorge Viana, à frente da Agência Brasileira de Promoção das Exportações, tem encarado o ‘tarifaço’ imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, ao atuar junto ao governo brasileiro na busca por alternativas de superar os prejuízos das medidas de Donald Trump. Muitas delas, inclusive, sinalizando conquistas diretas para o mercado produtivo do próprio Acre, sua terra natal.
A mais recente delas ganhou destaque na imprensa local e até reconhecimento do vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckimin. No México, o atual presidente da Apex conduziu missão empresarial articulando a abertura de mercado para exportações da carne suína e bovina do Acre e outros estados do norte. Uma via que se abre e tem muito potencial de continuar aberta mesmo que, no futuro, se reverter o duro golpe dado por Trump às exportações brasileiras.
Representando o Brasil como um todo, mas colocando sempre o Acre em destaque na lista do cardápio dos produtos nacionais. Não à toa o Acre registrou um salto nas suas exportações nos últimos anos, saltando para 86 milhões de dólares em 2024 e prevendo ultrapassar a marca dos 100 milhões de dólares este ano.
Esse foco de Jorge Viana, que enquanto governador já estimulava as exportações acreanas ao abrir caminhos à época para o escoamento das produções, tem o potencial de torna-lo um gigante aos olhos dos acreanos nas eleições de 2026. Ao tempo que apequena as atitudes de parte da classe política do estado, que se omitiu diante da retaliação imposto ao Brasil, com reflexos negativos em vários setores do Acre, e até tentou desviar o tema para questões políticas, chegando a considerar justo o que foi feito pelo presidente norte-americano.
Navegando numa direção completamente oposta, Jorge Viana preferiu arregaçar as mangas da camisa e buscar soluções para fortalecer mercados no Acre, mantendo a sobrevivências dos setores e a renda das famílias empregadas. Mesmo atuando, algumas vezes, distante de milhares de quilômetros do nosso estado, vem fazendo pelo Acre muito mais do que muita gente que não arreda o pé daqui, mas nada faz. Ou, pior, trabalha é contra.
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
Com show encontro de motociclistas, Brasiléia celebra a 2ª edição do Moto Rock e reforça título de Capital do Rock
Prefeito Jerry Correia visita família no ramal São Francisco e celebra chegada da energia elétrica
Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte
Thor Dantas rebate o senador bolsonarista Márcio Bittar e alerta: "Misturar política com ciência foi o maior erro da pandemia"
Infectologista e professor de medicina desmonta falas do senador sobre cloroquina, ivermectina, máscaras e vacinas, e lembra que desinformação custou...
Escândalo na EXPOVALEPURUS: Denúncias de calote, fraude e importunação sexual marcam evento em Manoel Urbano
A realização da EXPOVALEPURUS, no município de Manoel Urbano, conduzida pelo pecuarista conhecido como Macarrão, ao lado de sua esposa...
Prefeito Bocalom falta com a verdade e apaga autoria de emendas: Mara Rocha desmente declarações sobre recursos do Mercado Elias Mansour
Mais uma vez, o prefeito de Rio Branco tenta reescrever a história, negando o papel de quem realmente recursos e...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza "Dia da Família na Escola" com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
Professores da rede municipal participam de formação sobre elaboração de itens em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta terça-feira uma formação...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
Foto: Ailton Júnior A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final...
Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esporte, realizou a grande final do Campeonato Rural de Futebol...
Senador Alan Rick acompanha avanço das obras de revitalização da Vila Olímpica no município de Cruzeiro do Sul
Investimento de R$ 500 mil garante modernização da estrutura e permitirá o retorno da Escolinha de Futebol – Fotos: Gustavo...
