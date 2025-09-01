No governo de Gladson Cameli, Acre despenca para a 26ª posição no ranking nacional e enfrenta o maior caos educacional de sua história

Estado registra queda em indicadores cruciais e escancara falhas na gestão da educação pública – Foto: Assessoria/ Secom

O Acre vive um cenário alarmante na educação durante a gestão do governador Gladson Cameli (PP). O Ranking de Competitividade dos Estados de 2025 revelou que o estado ocupa a 26ª posição no pilar de Educação — o último lugar do país.

O dado mais preocupante está no Índice de Oportunidades da Educação (Ioeb), no qual o Acre caiu cinco posições em relação ao levantamento anterior. Esse índice vai além das notas dos estudantes: ele mede a contribuição do sistema educacional para o aprendizado, considerando fatores como inclusão, permanência na escola e acesso a oportunidades.

A queda no Ioeb é um reflexo direto das falhas da gestão pública. No Acre, escolas funcionam em condições precárias, muitas sem estrutura adequada. Falta transporte escolar em várias regiões, professores não recebem a valorização necessária e profissionais atuam sobrecarregados. Crianças e jovens continuam sendo os mais prejudicados, especialmente os que já enfrentam maior vulnerabilidade social.

O cenário se repete em outros indicadores. O estado ficou em 23º lugar no ENEM 2024, em 25º na frequência do ensino médio e na cobertura da educação infantil, além de registrar baixos índices de aprovação no ensino fundamental.

Esses dados revelam uma dura realidade: a educação, que deveria ser prioridade absoluta, segue em segundo plano no Acre. Sem investimentos consistentes e políticas eficazes, o futuro de milhares de estudantes permanece comprometido.

O resultado do Ioeb e do ranking nacional é um alerta urgente para que a sociedade e o poder público repensem os rumos da educação no estado. Enquanto isso não acontecer, o Acre continuará amargando as últimas posições, e quem paga o preço é a população.

