No governo Cameli pode tudo: Com três meses de salários atrasados, terceirizados da maternidade de Cruzeiro do Sul estão passando necessidades

Edvaldo Magalhães denuncia contratação de empresa do Maranhão por ‘carona’ para reforma de escolas do Acre

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) denunciou mais uma licitação muito suspeita que o governador do Acre, Gladson Cameli através da Secretaria de Estado de Educação (SEE) aderiu, trata-se de uma ata de preço para contratar uma empresa do estado do Maranhão por mais de R$ 24 milhões para reformar escolas no Acre.

Levando em consideração a atitude de Gladson e o desprezo pela construção civil no Acre, o deputado argumentou que essa prática prejudica empresas locais, que perdem a oportunidade de concorrer em licitações. Edvaldo disse também que as informações divulgadas no Diário Oficial podem justificar a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

Em outro trecho do discurso, o parlamentar afirmou que as informações publicadas no Diário Oficial do Estado a respeito do assunto são suficientes para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. “Isso aqui é suficiente para abrir uma CPI. Não estou propondo não, só estou dizendo. Se esta casa levantasse apenas um pouquinho a espinha dorsal, ela pelo menos investigava, sem condenar ninguém por antecipação, mas ela investigava’.

O deputado disse ainda que a Secretaria de Estado de Educação abriu uma licitação, entretanto, o Tribunal de Contas do Estado detectou que o edital tinha vícios e pediu à adequação do mesmo. “A Secretaria abriu a licitação. O TCE detectou que aquele edital tinha vícios e adequasse o edital, porque tinha vícios. A Secretaria de Educação pegou o caminho do atalho. Disse: já que estão atrapalhando a licitação viciada, vamos pegar uma carona do Maranhão”, pontua.