Política Destaque
No Festival do Açaí, Gladson Cameli celebra “banho de rio” e energias renovadas enquanto o Acre afunda em abandono e má gestão
Política Destaque
Apaixonado por festa: Gladson Cameli reforça alianças em Feijó, mas deixa saúde, educação e segurança em crise – Foto: Facebook Gladson Cameli
O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), mais uma vez mostrou sua predileção por festas e eventos populares em detrimento da gestão do Estado. No último fim de semana, Gladson esteve em Feijó, onde participou ativamente do Festival do Açaí e do Festival de Praia, promovendo discursos de otimismo e confraternizações, ao lado do prefeito Railson Ferreira (UB).
Durante o evento, Cameli chegou a declarar que estava com as “energias renovadas depois desse banho de rio”. A frase, carregada de entusiasmo, contrasta de forma gritante com a realidade da maioria dos acreanos, que seguem enfrentando diariamente os efeitos de uma gestão fragilizada, marcada por falhas graves em setores essenciais.
União política com Railson
O prefeito de Feijó, Railson Ferreira, conhecido pela farta utilização de diárias pagas com dinheiro público, aproveitou a presença do governador para consolidar sua imagem política. O encontro reforça a aliança de interesses entre os dois, que têm encontrado nas festas uma oportunidade de autopromoção e de fortalecimento eleitoral. Para a população, entretanto, essa parceria pouco significa em termos de melhorias concretas no dia a dia.
A festa não chega ao povo
Enquanto Cameli exibe alegria em eventos, a realidade no Acre é outra:
Na saúde, hospitais sofrem com falta de medicamentos e estrutura precária. Pacientes aguardam por atendimentos básicos e transferências para outros estados se tornaram rotina.
Na educação, escolas sem manutenção adequada e professores desvalorizados são a regra, comprometendo o futuro de milhares de jovens.
Na segurança pública, os índices de violência continuam alarmantes, deixando comunidades inteiras reféns da criminalidade.
Nada disso parece renovar as energias do governador, que prefere se destacar como animador de festas em vez de gestor responsável.
Um governo de imagem, não de resultados
A cena de Gladson Cameli mergulhando nas águas do rio em Feijó simboliza o afastamento da realidade vivida pelo povo acreano. O Estado não precisa de um governador que atue como celebridade de festival, mas sim de um líder comprometido em resolver os problemas urgentes que afetam a vida de todos.
No Acre, as festas podem até renovar as energias de Cameli, mas não apagam o esgotamento da população diante de um governo marcado pela falta de planejamento, prioridades distorcidas e alianças políticas voltadas muito mais para interesses pessoais do que para o bem-estar coletivo.
Política Destaque
Mais um escândalo de gestão: CGU aponta falhas graves e força Secretaria de Educação, no governo Gladson Cameli, a cancelar contrato milionário
CGU barra gasto milionário e expõe falhas graves na Educação do governo Gladson Cameli – Foto: Reprodução/ Arte Alemão Monteiro
Um novo episódio expõe fragilidades na gestão do governador Gladson Cameli. Após auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU), a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE/AC) foi obrigada a cancelar um processo licitatório que poderia custar R$ 61,6 milhões aos cofres públicos, destinado à contratação de serviços de segurança eletrônica para escolas.
A investigação da CGU revelou falhas primárias e preocupantes na condução do Pregão Eletrônico nº 78/2024. O órgão apontou que a proposta mais barata, apresentada pela empresa New Line Sistemas de Segurança Ltda., foi desclassificada sem sequer ser dado à empresa o direito de comprovar a viabilidade da oferta — um direito garantido pela lei de licitações. A proposta, segundo a CGU, continha apenas um provável erro de digitação que, corrigido, poderia reduzir o custo do contrato para R$ 37,4 milhões.
Ainda assim, a SEE, sob gestão de Cameli, optou pela proposta mais cara, da Teltex Tecnologia S/A, no valor de R$ 61,6 milhões — uma diferença de R$ 24,2 milhões que, se não fosse a atuação da CGU, teria sido paga com dinheiro público.
O relatório da Controladoria foi além, apontando outros erros graves:
- Planejamento deficiente: o estudo técnico preliminar não detalhou sequer a quantidade de equipamentos necessários por escola.
- Pesquisa de preços viciada: uma das empresas usadas como referência para formar o preço-base nem sequer tinha a segurança eletrônica como atividade principal.
A própria Secretaria de Educação admitiu as irregularidades e, diante da pressão, revogou o processo por meio do Termo de Revogação nº 1/2025/SEE. A promessa agora é refazer tudo “do zero” — algo que poderia ter sido evitado com competência e transparência desde o início.
Enquanto isso, mais uma vez, o governo Gladson Cameli expõe falhas administrativas que colocam em risco o uso eficiente do dinheiro público e atrasam melhorias urgentes para a educação acreana.
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
Gestão César e Guarsônio alcança 26 sistemas de abastecimento de água entregues com inauguração na Foz do Natal
No Festival do Açaí, Gladson Cameli celebra “banho de rio” e energias renovadas enquanto o Acre afunda em abandono e má gestão
Railson Ferreira já é marcado pelo “pão e circo”: festas caras, Garota Açaí com prêmio de R$ 32 mil e nenhuma solução real para os problemas de Feijó
POLÍTICA
Railson Ferreira já é marcado pelo “pão e circo”: festas caras, Garota Açaí com prêmio de R$ 32 mil e nenhuma solução real para os problemas de Feijó
Enquanto a população de Feijó enfrenta problemas graves de infraestrutura, saúde precária e falta de saneamento básico, o prefeito Railson...
Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão
Prefeito de Feijó já recebeu quase R$ 12 mil em diárias no primeiro ano de mandato – Foto Reprodução O...
Milhões para a mídia, humilhação para trabalhadores: terceirizados seguem sem salário no governo Gladson Cameli
Terceirizados relatam atraso nos pagamentos e perseguição velada – Foto: Facebook Gladson Cameli Quase nenhum veículo de comunicação do Acre...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Governo Gladson Cameli descumpre acordo firmado e deixa profissionais de saúde expostos à violência
-
Política6 dias atrás
Senador Petecão vai denunciar no TCU gasto de R$ 9 milhões da prefeita Rosana Pereira para construir 31 casas em Senador Guiomard
-
Política Destaque6 dias atrás
Eber Machado acusa Bocalom de abandonar obras, perder R$ 50 milhões e ostentar cafezal enquanto Rio Branco depende de Rondônia
-
Política5 dias atrás
Vereador Eber Machado escancara mais um vexame da gestão Tião Bocalom: dinheiro do povo jogado no lixo em obra recém-inaugurada