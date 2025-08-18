No Festival do Açaí, Gladson Cameli celebra “banho de rio” e energias renovadas enquanto o Acre afunda em abandono e má gestão

Apaixonado por festa: Gladson Cameli reforça alianças em Feijó, mas deixa saúde, educação e segurança em crise – Foto: Facebook Gladson Cameli

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), mais uma vez mostrou sua predileção por festas e eventos populares em detrimento da gestão do Estado. No último fim de semana, Gladson esteve em Feijó, onde participou ativamente do Festival do Açaí e do Festival de Praia, promovendo discursos de otimismo e confraternizações, ao lado do prefeito Railson Ferreira (UB).

Durante o evento, Cameli chegou a declarar que estava com as “energias renovadas depois desse banho de rio”. A frase, carregada de entusiasmo, contrasta de forma gritante com a realidade da maioria dos acreanos, que seguem enfrentando diariamente os efeitos de uma gestão fragilizada, marcada por falhas graves em setores essenciais.

União política com Railson

O prefeito de Feijó, Railson Ferreira, conhecido pela farta utilização de diárias pagas com dinheiro público, aproveitou a presença do governador para consolidar sua imagem política. O encontro reforça a aliança de interesses entre os dois, que têm encontrado nas festas uma oportunidade de autopromoção e de fortalecimento eleitoral. Para a população, entretanto, essa parceria pouco significa em termos de melhorias concretas no dia a dia.

A festa não chega ao povo

Enquanto Cameli exibe alegria em eventos, a realidade no Acre é outra:

Na saúde, hospitais sofrem com falta de medicamentos e estrutura precária. Pacientes aguardam por atendimentos básicos e transferências para outros estados se tornaram rotina.

Na educação, escolas sem manutenção adequada e professores desvalorizados são a regra, comprometendo o futuro de milhares de jovens.

Na segurança pública, os índices de violência continuam alarmantes, deixando comunidades inteiras reféns da criminalidade.

Nada disso parece renovar as energias do governador, que prefere se destacar como animador de festas em vez de gestor responsável.

Um governo de imagem, não de resultados

A cena de Gladson Cameli mergulhando nas águas do rio em Feijó simboliza o afastamento da realidade vivida pelo povo acreano. O Estado não precisa de um governador que atue como celebridade de festival, mas sim de um líder comprometido em resolver os problemas urgentes que afetam a vida de todos.

No Acre, as festas podem até renovar as energias de Cameli, mas não apagam o esgotamento da população diante de um governo marcado pela falta de planejamento, prioridades distorcidas e alianças políticas voltadas muito mais para interesses pessoais do que para o bem-estar coletivo.