No dia do trabalhador, empresas que prestam serviços para governo Gladson Cameli amargam dois meses de salários atrasados

Consta no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul que o prefeito Zequinha Lima, no seu primeiro ano de mandato, em 2021, teria gastado um valor absurdo com combustível para atender as demandas da educação municipal, mas o que chama a atenção é o fato de ser ano de pandemia, ocasião em que as aulas estavam sendo realizada de forma remota.

Somente no ano de 2021, a prefeitura gastou o valor exato de R$ 2.751.462,94 (dois milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), da empresa Marcos A. S. Cordeiro. Por esse motivo, tudo leva a crer que os gastos com combustível não condizem com a realidade, haja vista que, não estava havendo transporte de alunos para as escolas.

No histórico das notas consta que seria para a despesa com a aquisição de combustível para abastecimento dos veículos que dão suporte no transporte escolar do município, mas como estava havendo isolamento social não estava havendo o transporte escolar, principalmente no mês de Janeiro de 2021 onde o isolamento estava sendo cumprido, o que torna mais suspeito essas informações.

No dia 11 do mês de janeiro de 2021, a prefeitura pagou um nota no valor de R$ 574.380,00 (quinhentos e setenta e quatro mil e trezentos e oitenta reais), ou seja, mais de meio milhão somente no mês de janeiro, nos meses seguintes a prefeitura saltou de um mês para outros, mas sempre com valores exorbitantes que variam entre R$ 688.591,50 e R$ 762.639,46.

A dúvida que fica é se realmente a prefeitura gastou todo esse combustível na educação, já que não houve aula e consequentemente deveria ter havido redução nos gastos e não esse absurdo que consta no Portal da Transparência.

Como há uma divergência de informações com a realidade, cabe ao Ministério Público e a Polícia Federal investigar se houve desvio de combustível, como é o caso do secretário-adjunto de agricultura que foi preso por abastecer o seu próprio veículo pela pasta da agricultura e que o prefeito Zequinha tentou justificar com argumentos nada convincentes.

Diante das informações, entramos em contato com o assessor do prefeito Zequinha, Chico Melo para saber o que a gestão tem a esclarecer a respeito do assunto, mas até a publicação desta matéria não obtivemos êxito, desde já o espaço fica aberto para os respectivos esclarecimentos a certa desta situação.

Veja as notas referente ao ano de 2021, com o valor exato de R$ 2.751.462,94