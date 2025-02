No Acre a guerra da Turma do: Deus, Pátria e Família, balança o cenário político do protagonismo vergonhoso

A briga política da direita no Acre, virou o maior balaio de gatos dos últimos tempos, com disputas por protagonismo vergonhoso como acontece no comando da administração pública.

De um lado, Alan Rick (UB), que é um dos membros mais ilustre da Igreja Batista do Bosque e que busca achar uma maneira de se desviar dos obstáculos, para viabilizar sua candidatura ao governo em 2026.

Acontece que em seu caminho tem adversários duros e que convivem com o próprio partido, no caso, Márcio Bittar. Além de enfrentar irmãos de fé, mas que são da simpatia pelo poder, cargos e benesses, fruto da caneta da vice Mailza Assis do PP.

Por outro lado, Mailza Assis (PP), atualmente vice-governadora e que buscará eliminar todos que atentarem contra seu projeto de ser candidata a governadora.

Evangélica da Assembleia de Deus, engana quem acha que ela é besta. Mailza vai eliminando os possíveis adversários, como Alan Rick, irmão de fé e que ameaça o projeto dela. Alan sentiu o peso da caneta e teve seus cargos comissionados exonerados essa semana.

A confusão está posta, entre pastores e ovelhas na busca da fé, a política fala mais alto e o ambiente político no Acre fica manchado pela guerra religiosa.