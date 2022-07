“Não é grave o Bocalom pintar faixas de azul, grave é um governo Gladson desviar 800 milhões do estado”, dispara senador Petecão

É uma grande imoralidade, falta de respeito, falta de empatia e falta de responsabilidade quando o governador do Acre, Gladson Cameli, contrata três empresas que prestam serviços de aero táxi pelo valor exato de R$ 10.621,000,00 (dez milhões seiscentos e vinte e um mil reais) para ficarem a disposição de seu gabinete, e deixa pacientes do Tratamento Fora do Domicílio – TFD, sem voos para tratar da saúde.

Temos como exemplo, o caso de Mariah, uma bebê do município de Feijó que encontra-se internada no Hospital do Juruá desde o dia 16 de Junho, e nos últimos dias seu estado é considerado grave precisando ser transferida para Rio Branco urgentemente, mas o transporte não foi possível porque segundo informações não tem avião pelo TFD.

No Hospital do Juruá, Mariah que só tem dois meses de vida passou por diversos exames, mas nenhum desses apresentaram um diagnóstico definitivo sobre essa enfermidade. A bebê apresenta dificuldades para respirar e sua barriga encontra-se muito inchada, a família está desesperada e não sabem mais a quem recorrer.

Mas o que gera revolta é que em meio a tanta necessidade de pacientes aguardando há tempos e com dor, correndo risco de perder suas vidas para uma enfermidade sem terem um diagnóstico, esperando a oportunidade de conseguir a passagem por meio do TFD para se tratarem, vemos o governador Gladson esbanjando recurso público com horas de voos caríssimas e que não atendem esses pacientes.

Veja o Vídeo: