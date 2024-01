Na mira da justiça, Gladson Cameli volta da China com mala vazia, acompanhado de assessores. Cameli não divulgou quanto foi gasto do dinheiro público com a viagem

Não é novidade nenhuma que o governador do estado do Acre, Gladson Cameli, usa seu ofício para tentar justificar as inúmeras e vagas viagens que ele faz na posição de governador, viagens estas que tem custado caro para os cofres públicos e não tem havido retorno.

Não sendo diferente, recentemente, o governador que está na mira da justiça fez uma viagem internacional para a China, segundo ele, o convite partiu de João Dória, dizem que nas relações sociais, quem convida é que paga, mas no caso de Gladson Cameli, os recursos para custear as despesas saíram dos cofres públicos acreano, e como se não bastasse o governador que muitos consideram um turista, ele viagem e leva uma ruma de gente que não passam de peso morto.

Até o momento, não se viu resultados de nenhuma das viagens feitas por Gladson, dizem que nessa viagem para Shenzhen, a cidade tecnológica da China, para participar do “Brazil China Meeting”, Gladson foi com as mãos vazias e voltou para o Acre com as mãos abanando.

O evento foi promovido pelo LIDE & Valor, e reuniu empresários brasileiros e chineses com o objetivo de firmar parcerias comerciais entre os países.