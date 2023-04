Na calada da noite Gladson demite 14 agentes socioeducativos; Edvaldo denunciou descumprimento da lei praticada pelo governador

Uma emenda constitucional foi aprovada e promulgada na Assembleia Legislativa do Acre – Foto: Diego Gurgel / Secom

Não é novidade que o governador Gladson Cameli é conhecido por proferir mentiras constantes, e mais uma vez esta tese se concretiza com relação aos agentes socioeducativos provisórios que segundo denúncia feita ao 3 de Julho Notícias, por um dos demitidos, em reunião com a categoria, o governador teria prometido e dado sua palavra que não iria demitir nenhum desses trabalhadores, mas na primeira oportunidade, ele demitiu.

Mesmo em meio a este momento de caos e situação de calamidade pública, em que vive o estado por conta da cheia do Rio Acre, o governo demitiu 14 agentes socioeducativos, pais de famílias sem ao menos pagar os seus direitos garantidos por lei, simplesmente os tratou como lixo descartável e estão cerceando a voz deste trabalhadores.

Em uma rede social, a instituição fez uma publicação levando seus agradecimentos aos 14 agentes demitidos, ocasião em que, um desses agentes demitidos fez um comentário onde afirmou esperar o mesmo reconhecimento da instituição pagando os proventos de férias e o proventos de lei que foi aprovado na ALEAC, garantindo um salário mínimo por cada ano trabalhado, mas o comentário do ex-agente foi removido da publicação.

Vale destacar que o deputado estadual, Edvaldo Magalhães, outrora, usou a tribuna da ALEAC para denunciar o descumprimento da lei praticada pelo próprio governador Gladson Cameli, ocasião em que descumpriu a lei quando renovou de forma repetida, o contrato com esses trabalhadores, e destacou que o estado já viveu momentos como este, onde os trabalhadores foram protegidos pela PEC da Nalu Golveia que conseguiu manter os agentes que hoje estão se aposentando pelo Acreprevidência.

Em 2022, uma emenda constitucional foi aprovada e promulgada na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, onde altera os Art. 131 e 134-A da Constituição do Estado do Acre.

No inciso 1º do Art. 134-A, dispõe sobre o aproveitamento de trabalhadores e o benefício da estabilidade que durará até a aposentadoria destes servidores que tiveram os contratos em caráter temporário com mais de cinco anos de serviço contínuo e ininterrupto, mas não é assim que está acontecendo.

Mesmo com os agentes do ISE com seus contratos prorrogados por mais de cinco anos, esses mesmos, ao invés de serem demitidos, deveriam ser aproveitados nos quadros da Polícia Penal, mas ao invés disso esses agentes alegam que foram jogados nas mãos das facções e sem apoio.

Veja o Vídeo: