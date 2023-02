Na ausência de Gladson, vice-governadora Mailza mostra a força da caneta azul e nomeia 40 novos comissionados, “tem salário de até 16 mil”

Com a viagem do governador Gladson Cameli (PP), para a 13ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Floresta (GCF), que é realizada na cidade de Mérida, no México, Mailza Gomes (PP) toca o governo até o retorno do titular.

A vice-governadora assinou ao menos 40 novas nomeações para a entrada de pessoas nos mais diversos cargos em comissão, com salários que variam de R$1.500 a 16 mil mensais.

Os destaques ficam para as muitas indicações do senador Alan Rick (UB) na FUNTAC e a entrada do Pastor Reginaldo Ferreira no gabinete da vice-governadora.

Outras muitas nomeações aconteceram na Saúde, Produção, Educação, Cageacre e outras muitas instituições da máquina pública. Veja a lista completa no diário oficial do estado.

