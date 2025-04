Na administração de Bocalom, gerentes das URAPS estão há 4 meses trabalhando sem receber seus salários e sem ser nomeados

É uma vergonha a maneira como o prefeito de Rio Branco, Sebastião Bocalom – PL, tem tratado a saúde pública municipal e principalmente o descaso com os gerentes que, segundo informações repassadas ao 3 de Julho Notícias, estão há pelo menos 4 meses trabalhando sem receber seus salários e sem ser nomeados.

Enfermeiros do quadro permanente do município, procuraram nos procuraram para denunciar que mesmo após quase quatro meses da nova gestão, Bocalom até agora nomeou apenas um (a) gerente das muitas Unidades de Referência em Atenção Primária – URAPS, o que tem causado uma grande preocupação nos servidores efetivos que temem um colapso na saúde municipal.

De acordo com esses funcionários, um dos problema é que os gerente que não foram nomeados e estão trabalhando sem receber há quatro meses, já estão se articulando para paralisar os trabalhos e fazer manifestação, se o problema não for resolvido, o que poderá causar um grande prejuízo para quem depende da saúde pública.

Até o momento, apenas a esposa do ex-deputado Hélder Paiva, Franciana Dantas, foi nomeada para assumir a gerência de uma das URAPS, e a maior revolta é que, todo mês, a gorda remuneração da gerente Franciana cai em sua conta normalmente, enquanto os demais que carregam a saúde nas costas estão se submetendo a certas humilhações por não receberem seus salários.

“Eu e vários colegas estamos muito preocupados, com a situação da saúde do nosso município, principalmente com a situação das URAPS, que até hoje, os gerentes dessas unidades não foram nomeados, 4 meses sem receber, a gente vê a angústia deles, são pais de família, nada é falado sobre isso. O problema é que já estão se articulando e se não for resolvido, eles vão parar, todos os gerentes de URAPs, imagina o caos! E pasme, meu amigo, somente uma gerente de unidade foi nomeada até agora, Franciana Dantas, esposa do Hélder Paiva, somente ela, os outros estão a ver navios. Ainda essa semana todos os gerentes vão parar se não for resolvido. infelizmente a saúde do município padecerá”, concluiu.