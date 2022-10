Na administração caótica do governador Gladson Cameli, vídeo mostra corredor de hospital de Feijó alagado e empestado de baratas

Nas imagens enviadas ao portal 3 de Julho Notícias é possível ver o corredor alagado e uma infestação de baratas pelas paredes e a estrutura física do Hospital não é boa. Vale lembrar que o município de Feijó elegeu um deputado estadual para zelar pelos interesses do município, sendo ele o irmão do prefeito da Cidade, Marcos Cavalcante, mas tudo indica que o deputado não está fazendo o dever de casa.

Essa não foi a primeira vez que “choveu” dentro do hospital de Feijó. Em março deste ano um outro vídeo feito por servidores denunciou a situação da unidade de saúde do interior do Acre. As imagens mostravam um grande fluxo de água caindo do telhado na sala do consultório médico do hospital. A situação era a mesma na enfermaria da unidade.

O que diz a SESACRE