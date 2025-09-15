Política Destaque
Missão de luxo: no governo Gladson Cameli, Seagri vai gastar R$ 1 milhão em viagem à Itália enquanto agricultores enfrentam dificuldades
José Luís Schafer (Tchê) e o Governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução
O Portal 3 de Julho Notícias recebeu denúncias de produtores rurais indignados com a forma como o governador Gladson Cameli e o secretário de Agricultura, Luiz Tchê, vêm conduzindo a pasta responsável pelo setor que alimenta o Acre. Segundo os relatos, enquanto os agricultores enfrentam falta de apoio, seca, estradas precárias e ausência de políticas públicas, o governo prefere investir em viagens internacionais milionárias.
No próximo dia 20 de setembro, uma comitiva de cerca de 20 pessoas da Secretaria de Agricultura embarca para a Itália em uma “missão oficial”. O custo da viagem, estimado em R$ 1 milhão, será pago com dinheiro público, via emenda parlamentar do deputado Marcus Cavalcante — justamente o herdeiro da cadeira de Luiz Tchê na Assembleia Legislativa. A previsão é que o grupo só retorne em outubro.
“Eles viajam e nós ficamos esquecidos”
Produtores ouvidos pela reportagem relatam frustração com a gestão:
“Enquanto eles estão gastando dinheiro público em hotéis e passagens, nós aqui precisamos de sementes, máquinas e apoio técnico. Mas nada disso chega. Só vemos eles na televisão e no Instagram”, desabafou um agricultor do interior, pedindo para não ser identificado.
Outro produtor foi ainda mais duro:
“A maior safra dessa secretaria não é de arroz, milho ou feijão. É de milhas aéreas. Quem trabalha na roça não vê nenhum benefício dessas viagens.”
A Secretaria Vazia e o Turismo Oficial
De acordo com as denúncias, encontrar Luiz Tchê ou sua equipe no gabinete se tornou tarefa impossível. O secretário e o adjunto, Edivan, sempre viajam juntos, deixando a pasta sem comando. A esposa de Tchê, Temilis, também exerce funções administrativas, mesmo sem respaldo legal.
Para completar, o ex-candidato a vereador Richard Brilhante, próximo ao secretário, ganhou espaço privilegiado na gestão. Segundo produtores, sua distribuidora de bebidas forneceu refrigerantes e água na última Expoacre, garantindo sua vaga na “caravana internacional”.
Os agricultores denunciam que o governador Gladson Cameli se omite diante da farra com o dinheiro público:
“Se o governador tivesse compromisso com a agricultura, não permitiria esse tipo de escândalo. A gente precisa de apoio, mas ele banca turismo de luxo para secretários e apadrinhados políticos.”
Enquanto o campo padece, a gestão Cameli/Tchê colhe outra coisa: fotos em eventos internacionais, diárias polpudas e likes nas redes sociais. Para os produtores, é uma afronta ver tanto recurso público destinado a viagens, enquanto a produção local agoniza sem assistência.
No fim, o que resta é a pergunta feita pelos próprios agricultores ao procurarem o Portal 3 de Julho:
“Quem planta viagem, colhe o quê?”
O Portal 3 de Julho Notícias ressalta que o espaço segue aberto para que o governador Gladson Cameli, o secretário de Agricultura Luiz Tchê ou qualquer integrante da comitiva citada possa se manifestar, caso queiram apresentar esclarecimentos sobre a viagem e os custos apontados.
Gladson Cameli vira réu por corrupção e Bolsonaro é condenado há mais de 27 anos de prisão: a face da impunidade que sufoca o Brasil
Da Amazônia a Brasília: Cameli réu por corrupção e Bolsonaro condenado a 27 anos — retrato da impunidade que resiste no país – Foto: Reprodução
Brasília / Rio Branco – O retrato da decadência política: O Brasil atravessa um momento histórico que expõe, de forma cruel, a degradação da sua elite política. De um lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, além do pagamento de 124 dias-multa (cada um equivalente a dois salários mínimos), pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e ataque ao patrimônio público no 8 de janeiro de 2023. Do outro, o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), que segue no cargo mesmo como réu em um processo que denuncia um gigantesco esquema de corrupção capaz de drenar milhões dos cofres do estado.
Cameli: corrupção em meio ao caos social do Acre
Enquanto Bolsonaro é condenado em Brasília, no coração da Amazônia Gladson Cameli segue governando como se nada estivesse acontecendo.
O Superior Tribunal de Justiça já o tornou réu por corrupção ativa e passiva, fraudes em licitações, peculato e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema desviou milhões de reais que deveriam ir para áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública.
E os efeitos desse saque são sentidos diariamente pela população acreana:
- Educação: escolas sucateadas, falta de professores e estudantes obrigados a enfrentar condições precárias para estudar.
- Saúde: hospitais sem medicamentos, profissionais sobrecarregados e pacientes que clamam à espera de atendimento nos corredores do pronto-socorro.
- Segurança: aumento da criminalidade e falta de estrutura policial em um estado que já sofre com facções e violência nas fronteiras.
Mesmo com medidas cautelares impostas — bloqueio de bens, retenção de passaporte e proibição de contato com testemunhas — Cameli permanece à frente do governo, tomando decisões políticas enquanto é considerado chefe de uma organização criminosa.
Bolsonaro: da Presidência à condenação criminal
O julgamento no STF fez história: Bolsonaro passa a ser o primeiro ex-presidente brasileiro condenado criminalmente por tentar destruir a democracia.
A pena de 27 anos e 3 meses, somada às multas, representa um duro golpe à sua carreira política, mas também expõe o quanto o país ainda convive com líderes que confundem poder com impunidade. O ex-capitão tentou se perpetuar no poder pela força, desprezou as instituições e agora se vê diante da Justiça.
O desafio é garantir que a condenação não se perca em manobras jurídicas e recursos infinitos, como tantas vezes ocorreu com poderosos no Brasil.
Dois rostos da mesma crise
Bolsonaro e Cameli são faces de uma mesma doença: o uso do poder para o benefício próprio e em detrimento do povo.
- Bolsonaro tentou rasgar a Constituição e mergulhar o país no autoritarismo.
- Cameli supostamente saqueou os cofres do Acre enquanto a população enfrenta miséria e abandono.
Ambos se aproveitam de um sistema lento e permissivo, que adia punições e permite transformar acusações em discurso político.
O que está em jogo
O Brasil precisa decidir se continuará a tolerar líderes condenados e réus governando como se fossem intocáveis.
A condenação de Bolsonaro é simbólica, mas só terá impacto real se abrir caminho para que Cameli — e tantos outros — sejam afastados e punidos com o mesmo rigor.
Ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução/ Oalto Acre
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
POLÍTICA
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...
POLÍCIA
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Instituto Chico Mendes (ICMBio) amplia operações e reduz em 98% o garimpo na Terra Yanomami
Governo intensifica ações contra garimpo e fortalece proteção na Terra Yanomami O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),...
EDUCAÇÃO
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
