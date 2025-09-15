Missão de luxo: no governo Gladson Cameli, Seagri vai gastar R$ 1 milhão em viagem à Itália enquanto agricultores enfrentam dificuldades

José Luís Schafer (Tchê) e o Governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução

O Portal 3 de Julho Notícias recebeu denúncias de produtores rurais indignados com a forma como o governador Gladson Cameli e o secretário de Agricultura, Luiz Tchê, vêm conduzindo a pasta responsável pelo setor que alimenta o Acre. Segundo os relatos, enquanto os agricultores enfrentam falta de apoio, seca, estradas precárias e ausência de políticas públicas, o governo prefere investir em viagens internacionais milionárias.

No próximo dia 20 de setembro, uma comitiva de cerca de 20 pessoas da Secretaria de Agricultura embarca para a Itália em uma “missão oficial”. O custo da viagem, estimado em R$ 1 milhão, será pago com dinheiro público, via emenda parlamentar do deputado Marcus Cavalcante — justamente o herdeiro da cadeira de Luiz Tchê na Assembleia Legislativa. A previsão é que o grupo só retorne em outubro.

“Eles viajam e nós ficamos esquecidos”

Produtores ouvidos pela reportagem relatam frustração com a gestão:

“Enquanto eles estão gastando dinheiro público em hotéis e passagens, nós aqui precisamos de sementes, máquinas e apoio técnico. Mas nada disso chega. Só vemos eles na televisão e no Instagram”, desabafou um agricultor do interior, pedindo para não ser identificado.

Outro produtor foi ainda mais duro:

“A maior safra dessa secretaria não é de arroz, milho ou feijão. É de milhas aéreas. Quem trabalha na roça não vê nenhum benefício dessas viagens.”

A Secretaria Vazia e o Turismo Oficial

De acordo com as denúncias, encontrar Luiz Tchê ou sua equipe no gabinete se tornou tarefa impossível. O secretário e o adjunto, Edivan, sempre viajam juntos, deixando a pasta sem comando. A esposa de Tchê, Temilis, também exerce funções administrativas, mesmo sem respaldo legal.

Para completar, o ex-candidato a vereador Richard Brilhante, próximo ao secretário, ganhou espaço privilegiado na gestão. Segundo produtores, sua distribuidora de bebidas forneceu refrigerantes e água na última Expoacre, garantindo sua vaga na “caravana internacional”.

Os agricultores denunciam que o governador Gladson Cameli se omite diante da farra com o dinheiro público:

“Se o governador tivesse compromisso com a agricultura, não permitiria esse tipo de escândalo. A gente precisa de apoio, mas ele banca turismo de luxo para secretários e apadrinhados políticos.”

Enquanto o campo padece, a gestão Cameli/Tchê colhe outra coisa: fotos em eventos internacionais, diárias polpudas e likes nas redes sociais. Para os produtores, é uma afronta ver tanto recurso público destinado a viagens, enquanto a produção local agoniza sem assistência.

No fim, o que resta é a pergunta feita pelos próprios agricultores ao procurarem o Portal 3 de Julho:

“Quem planta viagem, colhe o quê?”

O Portal 3 de Julho Notícias ressalta que o espaço segue aberto para que o governador Gladson Cameli, o secretário de Agricultura Luiz Tchê ou qualquer integrante da comitiva citada possa se manifestar, caso queiram apresentar esclarecimentos sobre a viagem e os custos apontados.