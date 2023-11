Minoru Kimpara quer deslocar Alysson Bestene e ser o candidato a prefeito de Rio Branco, com apoio de Gladson Cameli

O clima entre aliados do palácio Rio Branco não é dos melhores e pelo visto não tem bombeiro para apagar o fogo entre os pretendentes a escolhidos do governador Gladson Cameli na disputa pela prefeitura da capital.

Quando todos achavam que a coisa iria caminhar entorno do nome de Alysson Bestene, surge Minoru Kimpara do PSDB, que mesmo sendo secretário de cultura do governo, colocou seu nome para disputar a prefeitura de Rio Branco e não quer nem conversa sobre retirar para apoiar Alysson.

Em matéria descrita pelo jornalista Astério Moreira, o mesmo afirma que Minoru Kimpara está respaldado por uma garantia do presidente da Aleac, Luiz Gonzaga. Gonzaga inclusive teria dito que abordou o assunto com Gladson Cameli, que deu aval para os tucanos levarem a frente o projeto; Minoru Kimpara 2024. O bicho tá pegando nos corredores do palácio Rio Branco.