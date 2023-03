Ministros do Meio Ambiente, Marina Silva, e da Integração, Waldez Góes, visitam áreas atingidas pela cheia no Acre

Os avanços da Defensoria foram apresentados em um portfólio entregue em mãos ao deputado.

ASCOM – Em busca de recursos e melhorias para a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), a defensora pública geral, Simone Santiago, acompanhada do coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo, estão visitando nesta quarta-feira, 22, parlamentares acreanos com atuação em Brasília.

A primeira reunião, realizada no final da manhã, foi com o deputado federal Zezinho Barbary, do Partido Progressistas (PP), que reconheceu a importância do papel da Defensoria Pública para a sociedade. Os avanços da Defensoria na região do Juruá, bem como todos os projetos da instituição foram apresentados em um portfólio entregue em mãos ao deputado.

“Estamos buscando apoio para melhorar as nossas estruturas físicas, especialmente nos municípios do interior. Outro destaque que estamos apresentando aos parlamentares são os nossos projetos sociais, a exemplo das ações itinerantes que levam os serviços da Defensoria para dentro das comunidades”, disse a defensora-geral, Simone Santiago.

O defensor público Celso Araújo também falou o sobre os projetos Defensores do Futuro e Rhuamm (Rede Humanizada de Apoio a Meninas e Meninos).

O deputado Zezinho Barbary agradeceu a visita e reforçou o compromisso com a instituição. “Muito importante estar ao lado de quem mais precisa e a Defensoria faz isso. Fico feliz de ver esse trabalho sendo feito com as crianças e coloco meu gabinete à disposição”, afirmou.

Uma emenda parlamentar destinada a aquisição de veículos para apoiar as ações da Defensoria, especialmente na região do Juruá, foi garantida pelo deputado durante o encontro. “Nossas emendas serão colocadas a partir de novembro, mas se tiver oportunidade antes disso já vou contemplar a Defensoria do nosso estado”, garantiu Zezinho Barbary.

“Estamos buscando apoio para melhorar as nossas estruturas físicas, especialmente nos municípios do interior”, disse a defensora-geral.