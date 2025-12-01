Política Destaque
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alerta para retrocesso ambiental após Congresso desmontar lei de licenciamento
Política Destaque
Mudanças na lei ambiental criam crise jurídica e ameaçam acordo Mercosul–UE, alerta Marina Silva – Foto: Facebook/ Marina Silva
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, manifestou forte preocupação com os impactos que as recentes mudanças na legislação ambiental podem causar às relações internacionais do Brasil. A reação veio após o Congresso Nacional derrubar 52 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na nova lei de licenciamento ambiental, decisão que, segundo ela, cria incertezas e pode afetar diretamente o andamento do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.
Durante entrevista ao Jornal da CBN, Marina destacou que o tratado vinha sendo negociado com base no conjunto de normas ambientais anteriormente vigente. Ela lembrou que o Parlamento Europeu acompanha de perto os indicadores brasileiros na área ambiental, como a queda no desmatamento, o avanço no combate às queimadas e as ações de desintrusão em territórios indígenas — pontos considerados fundamentais para a aprovação do acordo.
A ministra alertou que a retirada dos vetos gera um ambiente de instabilidade jurídica que pode comprometer a credibilidade do país. Para ela, a alteração abrupta das regras enfraquece os fundamentos legais que sustentavam as políticas que vinham garantindo resultados positivos. “O Estado só pode agir quando a lei oferece respaldo. Se a legislação retira esse suporte, fica muito mais difícil manter a proteção dos biomas e enfrentar problemas graves como erosão, queimadas e avanço do desmatamento”, afirmou.
Marina também lembrou que o governo federal já havia realizado uma análise técnica cuidadosa do texto antes de decidir pelos vetos, preservando apenas os trechos considerados fundamentais para assegurar a integridade do processo de licenciamento. Segundo ela, o Executivo avalia recorrer ao Supremo Tribunal Federal para reverter parte das mudanças, mas ainda aguarda pareceres e observa ações semelhantes já protocoladas por organizações da sociedade civil.
Ao comentar a tensão institucional provocada pela derrubada dos vetos, Marina procurou afastar a discussão da lógica de confronto político. Para a ministra, o debate deve colocar a população no centro das preocupações, especialmente em um cenário de agravamento dos eventos climáticos extremos. “Não se trata de disputa entre Poderes. Desmontar a legislação ambiental não é uma retaliação ao governo; é um prejuízo direto à sociedade, que fica mais vulnerável diante de enchentes, ondas de calor, incêndios e até fenômenos inéditos, como tornados registrados recentemente no Brasil”, concluiu.
Política Destaque
Crise sem fim: Entre adiamentos e suspeitas, Gladson Cameli se agarra ao cargo enquanto acusações de corrupção se acumulam
Julgamento de Gladson Cameli volta a ser adiado e amplia desgaste do governador no STJ – Foto: Facebook/ Gladson Cameli
A novela judicial envolvendo o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), ganhou mais um capítulo constrangedor, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, novamente, adiar o julgamento da ação penal que o acusa de uma série de crimes graves. Agora, o caso foi remarcado para o dia 17 de dezembro, às 14h, conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico. O novo adiamento reforça a percepção de que o processo se arrasta, recursos e um desgaste político cada vez mais evidente.
A ação penal que pesa contra o governador não é trivial. Cameli responde por fraudes em licitação, desvio de recursos públicos, corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, acusações aceitas pela Corte Especial do STJ ainda em maio de 2024. Mesmo assim, o julgamento já foi remarcado diversas vezes, alimentando questionamentos sobre a capacidade do governo de seguir funcionando enquanto o chefe máximo enfrenta acusações graves.
O primeiro adiamento ocorreu após decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que acolheu pedido da defesa alegando falta de acesso a documentos utilizados pela acusação. O argumento foi considerado suficiente para interromper o calendário já estabelecido pelo STJ, mesmo após meses de tramitação. Agora, a história se repete, e o processo volta a ser empurrado para frente em um ritmo que parece favorecer quem busca ganhar tempo.
A justificativa da defesa é que não teve acesso a determinados formulários que embasam relatórios do Coaf e outras informações encaminhadas aos investigadores. Segundo Gilmar Mendes, esse acesso seria indispensável para garantir o contraditório e a ampla defesa, tese que, embora juridicamente válida, na prática, prolonga ainda mais um caso que já se tornou símbolo da morosidade e da falta de transparência em processos envolvendo autoridades de alto escalão.
Enquanto o julgamento não chega, Cameli segue cumprindo medidas cautelares prorrogadas por mais 180 dias. Ele está proibido de sair do país, teve os bens bloqueados e não pode se comunicar com testemunhas ou outros investigados da mesma operação. É a terceira prorrogação desde que se tornou réu, um cenário que para qualquer outro agente público já seria motivo suficiente para questionar permanência no cargo, mas que, no Acre, virou rotina.
A origem das acusações remonta à Operação Ptolomeu, da Polícia Federal, que desde 2019 investiga contratos suspeitos firmados pelo governo acreano. Um dos pontos centrais é a contratação da empresa Murano, de Brasília, que teria subcontratado uma empresa do Acre ligada a Gledson Cameli, irmão do governador. O MPF aponta que o esquema teria servido para alimentar interesses financeiros do próprio Gladson e de seus aliados, gerando prejuízo direto aos cofres públicos.
Mesmo após virar réu e ser citado em diversas operações policiais, Cameli tentou se posicionar como vítima de perseguição política, alegando que “confia na Justiça” e teme interferências externas. No entanto, seus argumentos colidem com as provas levantadas pela PF, com pareceres do MPF e com sucessivas decisões judiciais que mantêm as cautelares e reconhecem a gravidade das acusações. Para a população acreana, o que fica é um governo enfraquecido, atolado em denúncias e dependente de adiamentos para respirar politicamente.
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alerta para retrocesso ambiental após Congresso desmontar lei de licenciamento
Jerry Correia visita pastor Elielson e parabeniza trabalho da Assembleia de Deus Madureira
Prefeitura de Cruzeiro do Sul encerra campanha Novembro Azul com ação na Unidade de Saúde Jesuíno Lins
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Evento da Fecomércio reúne lideranças e consolida estratégias para fortalecer o turismo no Acre
POLÍTICA
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari
“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova. A paciência da população rural de Bujari...
Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, cumpre agenda estratégica em Brasília para destravar projetos e ampliar investimentos
Superintendente do Incra agenda ações estratégicas em Brasília. O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, embarcou para Brasília em...
Após denúncia do Portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas
Padeiro ignora população, faz raspagem mal feita e transforma o ramal Antônio das Tintas em caos total Após a denúncia...
POLÍCIA
“Vaqueirinho de Mangabeira”, de 19 anos, morre após invadir jaula e ser atacado por leoa na Bica, em João Pessoa
O jovem de 19 anos popularmente conhecido por “Vaqueirinho de Mangabeira”, morreu após invadir o recinto de uma leoa no...
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira
Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
EDUCAÇÃO
Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia
A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso O lutador Josemar Rojas...
Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves
Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios. O...
Peneira do projeto apoiado pelo senador Alan Rick tem 32 escolinhas inscritas e avaliará 879 atletas
A peneira de futebol do projeto Léo Moura – ex jogador do Flamengo, apoiado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), registrou...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
STF aciona PF e coloca Zezinho Barbary no centro de investigação por uso suspeito de emendas e máquinas em área ambiental
-
Política Destaque7 dias atrás
Bolsonarismo em chamas: prisão de Bolsonaro detona guerra entre PL e PP e expõe disputa envolvendo Bocalom, Bittar e Mailza
-
Cultura6 dias atrás
Festival Varadouro retoma força em 2025 e conecta cultura amazônica à Semana Chico Mendes
-
Saúde6 dias atrás
Proteção: Prefeitura de Assis Brasil promove encontro especial com grupo atendido pelo PAIF