Ministério Público instaura investigação para anular leis que criaram férias e 13º salários à prefeita, vice e vereadores

Uma das maiores promessas feitas na eleição da primeira campanha de governo em 2018 pelo governador Gladson Cameli – PP, aconteceu em Rodrigues Alves, cidade com quase 20 mil habitantes e que fica em uma região estratégica no Juruá. Gladson menosprezou a inteligência do povo, inventou que a obra seria de responsabilidade do governo federal e que não poderia fazer nada.

A população se revoltou, fechou a BR-364 por mais de um dia e fez as forças políticas se mobilizarem. O certo é que não deu em nada, pois simplesmente o governo federal e principalmente Gladson Cameli fecharam os olhos e fizeram nada. O movimento rendeu uma audiência pública, onde a bancada federal destinou 12 milhões para o projeto de viabilidade da Ponte.

Chegada a eleição, seria o momento ideal para os Rodriguesalvense darem o troco em Bolsonaro e principalmente em Gladson Cameli, mas adivinhem o que aconteceu? Deram a maior votação para Bolsonaro dentre todas as cidades do Acre e uma grande vitória ao governador Gladson Cameli. Quando estiverem atravessando a balsa, no inverno, cheio de dificuldades, lembrem-se daquela promessa feita por Gladson em 2018, mas também lembrem-se que o mentiroso ganhou a confiança da maioria da população do município.

Veja o Vídeo: