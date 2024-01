Ministério Público Federal pede investigação da Polícia Federal sobre suposto crime de transfobia cometido por ex-presidente do Ieptec

Uma turma de candidatos aprovado na primeira etapa do concurso para Polícia Penal do Acre, denunciam descaso do IAPEN e da Secretaria de Administração do governo Gladson Cameli, que estão tomando decisões que podem prejudicar os convocados para a última etapa do certame, que é o Teste de Aptidão Física, o TAF.

Os mesmos não querem se expor por questões profissionais, mas alegam que o local escolhido (Pista de Atletismo da UFAC), segundo os candidatos, a pista encontra se em péssimas condições e cheia de bolsões que pode provocar acidentes durante o teste.

Em Rio Branco, geralmente os Testes de Aptidão Física são realizados na pista de atletismo do SESI, justamente o local defendido pelos denunciantes.

Outro fato que gerou revolta geral, foi o período curto de convocação e para piorar o drama, deram apenas dois dias para que eles reconhecessem o local e isso não trás condições de adaptação.

“É questão de sensibilidade do governo, eles nos convocaram em cima da hora, escolheram uma pista que está soltando os tatames e isso gerou insegurança psicológica em todo mundo.

Temos gente doente, muitos com dengue e até problemas físicos de treinar sem saber a data do chamamento e se não for dado mais um prazo e até mudar o local do TAF, vamos ter muitos colegas prejudicados,” finalizou um dos denunciantes.

O 3 de Julho Notícias tentou contato com assessoria do IAPEN e a assessoria de comunicação do governo, mas até o fechamento da matéria não obtivemos retorno.