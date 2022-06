Ministério Público do Acre tem que investigar rapidamente os pagamentos obscuros dos meliantes digitais feitos por debaixo da mesa pelo Palácio Rio Branco

Veja o Vídeo:

Acreinfoco – Um apoiador do governador Gladson Cameli (PP), postou um comentário nas redes sociais mandando Joelma Dantas a mãe que perdeu um filho de apenas 10 meses, procurar o que fazer.

No comentário, o homem diz: “Joelma Dantas, minha amiga vá procurar o que fazer, seu lindo filho não vai mais voltar com essas suas falácias, e outra respeite o chefe de ESTADO, todos entendemos vc mais isso ja ta de mais, (Sic), a senhora ja passou dos limites, EU TO FALANDO POR MIM, a senhora nao respeita nem seu filho que faleceu, procure ocupar sua mente, nada que vc fale vai mudar o que aconteceu (Sic).

Apesar da maioria esmagadora da população respeitar a dor da mãe que perdeu seu único filho homem com apenas 10 meses, Joelma vem sofrendo outros ataques de pessoas ligadas ao governador Gladson Cameli desde que foi à Assembleia Legislativa do Acre e verbalizou a indignação pelo fato de mais de 10 crianças terem morrido por falta de condições adequadas de tratamento para a Síndrome Respiratória Aguda.

Em seu depoimento na Aleac, a mãe reforçou a denúncia de médicos, funcionários e da Diretora do Pronto Socorro sobre a falta de leitos de UTI , pontos de oxigênio e até de medicamentos. Ela também esclareceu que em novembro de 2021 a Fiocruz alertou para um surto de SARG e mesmo assim as UTIs criadas para a pandemia de covid foram desativadas.

A sessão foi tumultuada. O requerimento do deputado Roberto Duarte (Republicanos) era para que as mães fossem ouvidas após o Pequeno Expediente, mas o presidente do Legislativo, Nicolau Júnior (PP), cunhado do governador decidiu que só após a Ordem do Dia, no final da sessão. A decisão provocou o comentário do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB): “se fossem três desembargadores, a sessão seria suspensa imediatamente e eles recebidos no plenário”, e uma discussão acalorada entre Roberto Duarte e Luís Tchê (PDT). Este último, integrante da base de sustentação do governo Cameli.

O deputado Neném Almeida (Podemos), disse que em uma reunião, os deputados da base do governo receberam a ordem para esconder que as mortes das crianças foram causadas por Síndrome Respiratória Aguda e que a intenção era abafar o problema.

Tchê afirmou que não havia dipirona injetável (um dos medicamentos em falta no Pronto Socorro). Imediatamente Jenilson Leite (PSB), mandou seu assessor à farmácia em frente ao Pronto Socorro e comprou dipirona injetável que doou ao Pronto Socorro, provando que não é o medicamento que está em falta

Ao retornar de sua viagem de quase 10 dias à Suíça, o governador Gladson Cameli decidiu manter a Secretária Paula Mariano no comando da Saúde.

O jornalista Leo Rosas descobriu que a Secretaria de Saúde tem mais de 100 milhões em caixa e listou os medicamentos e produtos que estão em falta nas Unidades de Saúde do estado, entre eles, luvas e esparadrapo.

O Movimento de Mulheres não manifestou solidariedade às mães e nem em relação aos ataques que Joelma Dantas vem sofrendo por responsabilizar o governador Gladson Cameli.

