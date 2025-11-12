Ministério Público aciona prefeito “Padeiro” por transformar evento público em palco de autopromoção e “chuva de dinheiro”

O prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles de Lima, o “Padeiro”, voltou ao centro de mais uma polêmica após ser acusado pelo Ministério Público do Acre (MPAC) de transformar um evento oficial custeado com dinheiro público em espetáculo pessoal. Durante a Expobujari, transmitida ao vivo nas redes, o gestor lançou cédulas de dinheiro para a plateia como se fosse parte da programação, exibindo as notas e afirmando que o dinheiro vinha do próprio salário uma justificativa que, para o MP, não ameniza o abuso cometido.

Segundo a ação protocolada pela Promotoria de Justiça de Bujari, toda a estrutura da festa — palco, som, iluminação, segurança, divulgação e transmissão foi paga com recursos do município, mas acabou servindo de cenário para um ato de promoção pessoal incompatível com a função pública. O promotor Antônio Alceste Callil de Castro destaca que o problema não está na origem das cédulas, mas no uso da máquina pública como ferramenta de marketing individual, distorcendo completamente a finalidade institucional de um evento financiado pelo contribuinte.

O MP lembra que essa não foi a primeira vez que o prefeito recorreu ao truque da “farra das notas”. Investigação do inquérito civil revelou que Padeiro já havia repetido a prática no Dia das Mães, no ramal Walter Arce, quando também arremessou dinheiro para moradores durante uma ação pública. Mesmo admitindo ter distribuído valores em espécie, o prefeito tenta justificar o ato como um gesto “brincalhão”, mas para o Ministério Público o episódio representa clara afronta aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade previstos na Constituição.

Diante da repetição da conduta e da utilização explícita de um evento público para autopromoção, o MPAC pediu a condenação do prefeito por improbidade administrativa, além do pagamento de R$ 50 mil por danos morais coletivos. O órgão reforça que a comunicação pública deve ter caráter educativo e informativo — jamais servir como palco para vaidades pessoais, especialmente quando toda a estrutura é bancada pela população.