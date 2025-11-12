Política Destaque
Ministério Público aciona prefeito “Padeiro” por transformar evento público em palco de autopromoção e “chuva de dinheiro”
Política Destaque
O prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles de Lima, o “Padeiro”, voltou ao centro de mais uma polêmica após ser acusado pelo Ministério Público do Acre (MPAC) de transformar um evento oficial custeado com dinheiro público em espetáculo pessoal. Durante a Expobujari, transmitida ao vivo nas redes, o gestor lançou cédulas de dinheiro para a plateia como se fosse parte da programação, exibindo as notas e afirmando que o dinheiro vinha do próprio salário uma justificativa que, para o MP, não ameniza o abuso cometido.
Segundo a ação protocolada pela Promotoria de Justiça de Bujari, toda a estrutura da festa — palco, som, iluminação, segurança, divulgação e transmissão foi paga com recursos do município, mas acabou servindo de cenário para um ato de promoção pessoal incompatível com a função pública. O promotor Antônio Alceste Callil de Castro destaca que o problema não está na origem das cédulas, mas no uso da máquina pública como ferramenta de marketing individual, distorcendo completamente a finalidade institucional de um evento financiado pelo contribuinte.
O MP lembra que essa não foi a primeira vez que o prefeito recorreu ao truque da “farra das notas”. Investigação do inquérito civil revelou que Padeiro já havia repetido a prática no Dia das Mães, no ramal Walter Arce, quando também arremessou dinheiro para moradores durante uma ação pública. Mesmo admitindo ter distribuído valores em espécie, o prefeito tenta justificar o ato como um gesto “brincalhão”, mas para o Ministério Público o episódio representa clara afronta aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade previstos na Constituição.
Diante da repetição da conduta e da utilização explícita de um evento público para autopromoção, o MPAC pediu a condenação do prefeito por improbidade administrativa, além do pagamento de R$ 50 mil por danos morais coletivos. O órgão reforça que a comunicação pública deve ter caráter educativo e informativo — jamais servir como palco para vaidades pessoais, especialmente quando toda a estrutura é bancada pela população.
Política Destaque
Julgamento de Gladson Cameli expõe o colapso moral do governo acusado de comandar o maior esquema de corrupção da história do Acre
Cresce a tensão com julgamento de Gladson Cameli, acusado de liderar o maior esquema de corrupção da história do Acre
A contagem regressiva para o julgamento do governador Gladson Cameli (PP) acirra os ânimos na política acreana. Acusado de comandar o maior esquema de corrupção já identificado no Estado, o chefe do Executivo chega ao dia 19 carregando o peso de uma série de denúncias que dão nome à operação Ptolomeu investigação que expôs um suposto rombo milionário em recursos públicos e se tornou símbolo de um governo marcado por suspeitas, privilégios e blindagens políticas.
Após sucessivas tentativas de anular o processo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) finalmente analisará um dos nove inquéritos que apontam a prática de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e outros crimes atribuídos ao núcleo liderado por Cameli. A expectativa é enorme, e não apenas nos corredores do Judiciário: a classe política observa em silêncio, calculando riscos e reposicionamentos. A possibilidade de condenação, afastamento do cargo e até prisão do governador deixa aliados inquietos e adversários atentos. Em público, poucos se arriscam a defender Cameli; em particular, muitos já torcem para vê-lo fora do jogo.
O julgamento promete ser um divisor de águas, capaz de redefinir o cenário eleitoral e expor a fragilidade de um governo que sempre tentou se vender como moderno, mas que hoje se vê atolado em investigações que lembram velhas práticas da política mais atrasada. A operação Ptolomeu deixou claro que, por trás dos discursos, havia um suposto esquema organizado para desviar dinheiro público enquanto serviços essenciais enfrentavam abandono e falta de investimentos.
O site 3 de Julho Notícias acompanhará cada etapa desse processo decisivo, trazendo informações atualizadas e uma cobertura rigorosa dos desdobramentos. O que acontecer no dia 19 não afetará apenas o futuro político de Gladson Cameli, mas também a credibilidade das instituições e a esperança de um Acre que ainda luta para se livrar da sombra da corrupção.
Vereador Joabe Lira esclarece suspensão de sessão e prevê avanço nas votações orçamentárias em Rio Branco
Ministério Público aciona prefeito “Padeiro” por transformar evento público em palco de autopromoção e “chuva de dinheiro”
Em alusão ao Novembro Azul, Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Caminhada Azul pela saúde do homem
Deputado Tanízio Sá destina R$ 100 mil para associações rurais no município de Bujari e anuncia trator para 2026
Startup acreana é selecionada entre as 10 que passarão nove meses em Portugal com apoio de Jorge Viana e da ApexBrasil
POLÍTICA
Vereador Joabe Lira esclarece suspensão de sessão e prevê avanço nas votações orçamentárias em Rio Branco
Vetos imprecisos levam à suspensão de sessão; Joabe Lira presta esclarecimentos. O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe...
Startup acreana é selecionada entre as 10 que passarão nove meses em Portugal com apoio de Jorge Viana e da ApexBrasil
Numa parceria que levou 380 startups ao Web Summit 2025 de Lisboa, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e o...
“Não estamos preparados para a crise climática”, diz deputada Socorro Neri ao comentar desconhecimento sobre a COP30
“A maioria sente na pele, mas não está preparada para lidar com a crise climática”, diz Socorro Neri Em plena...
POLÍCIA
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
EDUCAÇÃO
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias
A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório
Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...
Rodrigues Alves dá início ao Campeonato Rodriguense de Futsal 2025 com grande festa esportiva
A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio do Departamento de Esportes a grande abertura do Campeonato Rodriguense de Futsal...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
STJ estende por 180 dias as restrições contra Gladson Cameli, que permanece impedido de viajar, com bens bloqueados e sob rígido controle judicial
-
Cultura7 dias atrás
Cultura em foco: Junina Pega-Pega leva alegria e tradição à Escola João Batista Aguiar, em Rio Branco
-
Política6 dias atrás
Padeiro prometeu recursos e máquinas, mas quem trabalha é o povo: Moradores do Ramal da Madá se viram para não ficar isolados
-
Educação7 dias atrás
Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares