MP abre investigação contra a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e governo do Estado para apurar o uso de recursos públicos na Expoacre Juruá

Investigação surgiu depois que a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a 636 km de Rio Branco, reduziu salário de funcionários

O Ministério Público do Acre abriu um procedimento administrativo para apurar a contratação de shows dos cantores Wesley Safadão e Murilo Huff, em Cruzeiro do Sul. É que no último dia 24, a prefeitura da cidade publicou um decreto de anormalidade financeira no Diário Oficial do Estado (DOE) com prazo indeterminado.

O decreto prevê a redução do salário do próprio prefeito, do vice-prefeito, secretários e também dos cargos comissionados em 10%. Conforme o prefeito, deve ser feita uma economia de pelo menos R$ 300 mil ao longo de um ano.

No dia 21 de maio, o governador Gladson Cameli fez o lançamento oficial da Expoacre Juruá 2022 e anunciou dois shows nacionais para a tradicional feira agropecuária programada para ocorrer entre os dias 1 e 4 de setembro, em Cruzeiro do Sul.

A feira vai contar ainda com a cavalgada, rodeio, noite cristã, provas de esportes radicais e outras atividades. O show de Wesley Safadão está previsto para ocorrer no dia 1º de setembro e do cantor sertanejo Murilo Huff deve fechar o evento, no dia 4. Sem dar detalhes, o governador informou que os ingressos serão 2 quilos de alimento. A programação completa da feira ainda não foi divulgada.

Além dos problemas financeiros, a cidade enfrentou, no início do ano, uma enchente do Rio Juruá que afetou cerca de 28 pessoas e desabrigou pelo menos outras 4 mil.

No dia 28 de fevereiro, a prefeitura decretou situação de emergência por conta da cheia. Os desabrigados foram levados para escolas da rede municipal de ensino. Com a ocupação, os alunos desses colégios começaram o ano letivo com aulas remotas.

Em nota, o governo do Acre afirmou está sendo estudado ainda o formado de financiamento dos shows em Cruzeiro do Sul, se será pela iniciativa privada ou entidade pública. (Veja nota abaixo)

“Vale lembrar que o objetivo dos shows é atender aos inúmeros pedidos das comunidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco, principalmente através das redes sociais”, diz parte do comunicado.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul encaminhou uma nota, nesta quinta-feira (9), afirmando que ‘a realização da feira e a participação da prefeitura se dará dentro da legalidade e realidade econômica do município, com respeito aos limites do orçamento municipal’.

Sobre a solicitação do Ministério Público Estadual, a gestão se diz compreensível com o pedido de informações, que devem ser atendidas, contudo, ‘somente pode responder sobre casos concretos, onde de fato existam parcerias e não à respeito de boatos. É importante ressaltar que a gestão municipal tem procurado manter sempre boas parcerias e o respeito pelas instituições’.

Procedimento administrativo

O procedimento administrativo foi aberto pela Promotoria de Justiça Cível de Cruzeiro do Sul e publicada no Diário Eletrônico do MP nessa quinta-feira (2). Conforme a publicação, a ideia é apurar o uso de recursos públicos e também o pagamento desses eventos artísticos.

A promotora Manuela Canuto de Santana Farhat determinou que seja expedido um ofício ao prefeito José de Souza Lima, conhecido como Zequinha Lima, solicitando informações ‘sobre a eventual existência de parceria firmada com o governo do do Acre para o custeio dos eventos artísticos, com o encaminhamento do respectivo instrumento firmado, com dados dos valores envolvidos, participação financeira do ente municipal e a origem do recurso, comprovadamente’.

O prefeito tem cinco dias para responder a solicitação após o recebimento.

Nota do governo do Acre:

Diante dos questionamentos acerca dos shows da Expoacre e Expoacre Juruá, o governo do Estado vem a público esclarecer que:

1. Em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, o Governo do Estado estuda a possibilidade de obter pagamento integral ou parcial do cachê dos artistas junto à iniciativa privada, não tendo, até o momento, um formato fechado a este respeito.

2. Em último caso, para garantir a realização do evento, Estado e Prefeitura poderão se unir para firmar convênio, que será devidamente divulgado no Diário Oficial do Estado, assim como todos os atos da atual gestão, que preza pela transparência e legalidade de seus atos.

3. Portanto, reforça que, embora haja um pré-agendamento das datas nas agendas dos cantores, ainda está sendo estudado o formato do financiamento dos shows do evento em Cruzeiro do Sul, se pela iniciativa privada ou por entidade pública.

4. Em Rio Branco, os shows dos artistas Wesley Safadão, Maiara e Maraisa, João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vítor Fernandes serão realizados pela iniciativa privada.

5. Vale lembrar que o objetivo dos shows é atender aos inúmeros pedidos das comunidades de Cruzeiro Sul e Rio Branco, principalmente através das redes sociais. Por conta da pandemia, todos os eventos da Expoacre e Expoacre Juruá foram suspensos por 2 anos, razão pela qual compreende-se como importante a realização destes eventos neste ano, para o reaquecimento dos negócios e do turismo.

Governo do Estado do Acre

O que diz a Prefeitura de Cruzeiro do Sul

Diante do fato noticiado de que o Ministério Público Estadual solicitou à Prefeitura de Cruzeiro do Sul informações a respeito da contratação de shows, a prefeitura vem por meio desta informar que não existe até o presente momento nenhum show contratado pela gestão para a Expoacre-Juruá.

A Expoacre é um evento de interesse dos setores público e privado na qual a prefeitura, na qualidade de parceira do Governo do Estado vem realizando conversas a respeito dessa realização

A prefeitura tem celebrado parcerias com o governo do estado em diferentes áreas de atuação e compreende que a realização da feira é um anseio da população por representar a possibilidade de retomada dos negócios no pós-pandemia e entretenimento após dois anos de isolamento social.

A realização da feira e a participação da prefeitura se dará dentro da legalidade e realidade econômica do município, com respeito aos limites do orçamento municipal.

A respeito da solicitação do MP, a prefeitura compreende que o órgão cumpre seu papel ao solicitar as informações, que serão prontamente atendidas. Mas também afirma que somente pode responder sobre casos concretos, onde de fato existam parcerias e não à respeito de boatos. É importante ressaltar que a gestão municipal tem procurado manter sempre boas parcerias e o respeito pelas instituições.

Neste momento reafirmamos o compromisso da gestão para com os princípios da administração pública de transparência e de responsabilidade para com os recursos públicos. Aline Nascimento, do G1 Acre

Prefeitura de Cruzeiro do Sul