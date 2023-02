Militante da direita chama deputados acreanos de vagabundos por não terem assinado o requerimento da CPMI do dia 8 de Janeiro

Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

No ano de 2023, o prefeito do município de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, decidiu que iria passas mais tempo viajando as custas do povo por meio de diárias do que na prefeitura nos primeiros 35 dias do ano o gestor já embolsou dos cofres públicos m diárias a quantia de R$ 14.415,32 (quatorze mil quatrocentos e quinze reais e trinta e dois centavos).

O gestor passou 19 dias viajando para Rio Branco – AC e Brasília – DF, se consultarmos os números perceberemos que Zequinha, neste período de 35 dias, passou 55% deste período ausente do município, com a justificativa de que estaria tratando de assuntos referentes aquela municipalidade, (veja os documentos abaixo).

O que se sabe de fato é que de 35 dias (que é o período em que o prefeito recebeu diárias e que constam no portal da transparência da prefeitura) Zequinha permaneceu 16 dias em Cruzeiro do Sul e o que mais chama atenção em meio a tantas viagens é que não está havendo retorno para a Cidade, inclusive, o prefeito está com uma reprovação muito grande e como uma das piores gestão do estado do Acre de acordo com a opinião popular daquele município.

No ralo da corrupção:

A Polícia Federal desencadeou a “operação Maverick” em Cruzeiro do Sul, no dia 16/02/2023, pois os gastos exorbitantes com combustível na gestão do prefeito Zequinha Lima são muito suspeitos, sobretudo em ano de período eleitoral em que a prefeitura gastou mais de 15 milhões de reais.

A diferença de um ano para outro é gritante pois no primeiro ano de gestão, em 2021, o prefeito Zequinha Lima gastou exatos R$ 1.326.772,59 (um milhão trezentos e vinte e seis mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), com a justificativa de abastecimento dos veículos e equipamentos que atendem as demandas operacionais de limpeza da zona urbana e vilas do município.

Os investigados poderão responder por crimes peculato, corrupção e lavagem de dinheiro sem prejuízos de outros crimes. O material apreendido será submetido à análise da equipe de investigação e à perícia criminal, podendo surgir novos fatos e pessoas investigadas.

